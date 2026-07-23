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Moda y Belleza

Es tiempo de celebrar: Bulova convierte cada graduación en un recuerdo para siempre

Julio 23, 2026 • 
Cosmopolitan
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Hay momentos que marcan un antes y un después, el día de tu graduación es uno de ellos: el cierre de años de desvelos, aprendizajes, retos y metas cumplidas que merecen celebrarse con algo más que una fotografía o un diploma. Porque si el tiempo fue el mejor aliado durante el camino, también puede convertirse en el símbolo perfecto de todo lo que está por venir.

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Con esa idea como inspiración, Cosmopolitan reunió a Mía Rubín y Mike Fajardo en un shooting especial de graduación junto a Bulova, una firma que desde 1875 ha entendido que un reloj no solo mide las horas, sino también los momentos que cambian la vida.

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La sesión capturó la emoción de quienes están listos para comenzar un nuevo capítulo, entre looks elegantes, detalles contemporáneos y la energía que caracteriza a una nueva generación, ambos demostraron que el estilo también forma parte de los grandes logros. Ya sea con un vestido de graduación o un traje impecable, un reloj se convierte en ese accesorio que trasciende la ocasión para acompañarte en cada nuevo desafío.

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Más allá de la ingeniería, Bulova entiende que regalar un reloj es regalar significado, es reconocer el esfuerzo detrás de cada examen aprobado, cada proyecto entregado y cada meta alcanzada. Es una pieza que acompañará entrevistas de trabajo, primeros ascensos, viajes, celebraciones y todos esos instantes que comienzan justo después de recibir el diploma.

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En una época donde los recuerdos suelen quedarse en una pantalla, un reloj conserva un valor distinto: permanece en la muñeca como un recordatorio constante de todo lo que fue necesario para llegar hasta ese momento.

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Porque el tiempo vuela, pero también recompensa. Y pocas ocasiones merecen celebrarse con tanta intención como el inicio de una nueva etapa. Un reloj Bulova no solo completa el look de graduación; se convierte en un símbolo de perseverancia, de crecimiento y del futuro que apenas comienza.

Cosmopolitan
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