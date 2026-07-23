Es tiempo de celebrar: Bulova convierte cada graduación en un recuerdo para siempre

Hay momentos que marcan un antes y un después, el día de tu graduación es uno de ellos: el cierre de años de desvelos, aprendizajes, retos y metas cumplidas que merecen celebrarse con algo más que una fotografía o un diploma. Porque si el tiempo fue el mejor aliado durante el camino, también puede convertirse en el símbolo perfecto de todo lo que está por venir.

Con esa idea como inspiración, Cosmopolitan reunió a Mía Rubín y Mike Fajardo en un shooting especial de graduación junto a Bulova, una firma que desde 1875 ha entendido que un reloj no solo mide las horas, sino también los momentos que cambian la vida.

La sesión capturó la emoción de quienes están listos para comenzar un nuevo capítulo, entre looks elegantes, detalles contemporáneos y la energía que caracteriza a una nueva generación, ambos demostraron que el estilo también forma parte de los grandes logros. Ya sea con un vestido de graduación o un traje impecable, un reloj se convierte en ese accesorio que trasciende la ocasión para acompañarte en cada nuevo desafío.

Más allá de la ingeniería, Bulova entiende que regalar un reloj es regalar significado, es reconocer el esfuerzo detrás de cada examen aprobado, cada proyecto entregado y cada meta alcanzada. Es una pieza que acompañará entrevistas de trabajo, primeros ascensos, viajes, celebraciones y todos esos instantes que comienzan justo después de recibir el diploma.

En una época donde los recuerdos suelen quedarse en una pantalla, un reloj conserva un valor distinto: permanece en la muñeca como un recordatorio constante de todo lo que fue necesario para llegar hasta ese momento.

Porque el tiempo vuela, pero también recompensa. Y pocas ocasiones merecen celebrarse con tanta intención como el inicio de una nueva etapa. Un reloj Bulova no solo completa el look de graduación; se convierte en un símbolo de perseverancia, de crecimiento y del futuro que apenas comienza.