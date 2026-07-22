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Moda y Belleza

Jelly Nails: los 6 tonos más bonitos para lucir la tendencia coreana este verano

Este verano, las Jelly Nails confirman que la belleza coreana continúa marcando tendencia con diseños sencillos, luminosos y llenos de estilo.

Julio 22, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los colores más bonitos de Jelly Nails para lucir uñas coreanas perfectas y en tendencia

Los colores más bonitos de Jelly Nails para lucir uñas coreanas perfectas y en tendencia

Instagram/@hav_nail

Las uñas coreanas siguen siendo de las tendencias más buscadas, y es que su estilo minimalista, elegante y lleno de brillo, han convertido a las Jelly Nails en uno de los diseños más bonitos para el verano.

Esta hermosa tendencia se distingue por su acabado translúcido y ultrabrillante, que se consigue con esmaltes de efecto cristal que crean una apariencia similar a la gelatina o al vidrio, que se adapta a cualquier estilo y look.

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Los colores más bonitos de Jelly Nails para lucir uñas coreanas perfectas y en tendencia

La Jelly Nails son ideales para quienes buscan un toque de color sutil sin perder la naturalidad de las uñas, y estos son los tonos más buscados en esta temporada veraniega.

Rosa chicle translúcido

El rosa es un clásico del verano, su acabado suave aporta un efecto saludable y femenino, además de hacer que las uñas luzcan más largas y cuidadas, ideal para quienes buscan una manicura romántica y versátil.

Durazno brillante

Los tonos melocotón son perfectos para el verano porque iluminan las manos y favorecen prácticamente todos los tonos de piel, además, su transparencia crea un acabado fresco que combina muy bien con accesorios dorados.

Lavanda cristal

El lila en versión jelly ofrece un toque delicado y moderno, se trata de una alternativa diferente a los tonos nude y aporta un aire juvenil sin resultar demasiado llamativo o extravagante.

Azul cielo

Inspirado en los días soleados y el mar, este color se ha convertido en uno de los favoritos de la manicura coreana, su acabado translúcido aporta frescura y un efecto muy elegante que no pasa desapercibido.

Verde matcha

Los tonos verdes suaves continúan en tendencia y, en su versión jelly, consiguen un resultado sofisticado y muy original, además es perfecto para quienes desean salir de los colores tradicionales sin perder la elegancia.

Coral transparente

El coral reúne lo mejor del rosa y el naranja, convirtiéndose en uno de los colores más vibrantes del verano, y en acabado jelly luce ligero, luminoso y muy favorecedor para pieles bronceadas.

Además, las Jelly Nails pueden llevarse solas para conseguir un look limpio y natural o combinarse con pequeños detalles como perlas, glitter fino, efecto aura, flores encapsuladas o acabados cromados para un diseño mucho más sofisticado.

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