Las “milky lavender nails” serán la tendencia más clean y femenina del momento

El trono de las uñas aesthetic se está renovando. Si pensabas que el rosa translúcido y el blanco lechoso eran las únicas opciones para lograr ese look de clean girl, es hora de abrirle paso al color que viene a obsesionarnos a todas: las milky lavender nails.

Esta tendencia es justo lo que necesitas si quieres un toque de color en tus manos pero sin perder la elegancia, la discreción y esa vibra ultra limpia que combina con todo tu clóset.

¿Qué son las ‘milky lavender nails’?

Básicamente, consiste en llevar un tono morado lavanda o lila pero en una versión lechosa y translúcida. No es un color pastel plano ni un morado vibrante de los dos mil; tiene un acabado semitransparente que deja ver sutilmente tu uña natural debajo, dándole un brillo tipo gelatina (jelly) o porcelana que se ve finísimo.

Es el equivalente a ponerle un chorrito de leche de almendras a un té de lavanda.

¿Por qué son la manicura perfecta para la temporada?

Hacen que tus manos se vean más blancas y estilizadas: El subtono frío del lavanda contrasta hermoso con la piel, dando un efecto óptico de manos limpias, jóvenes y súper cuidadas.

El subtono frío del lavanda contrasta hermoso con la piel, dando un efecto óptico de manos limpias, jóvenes y súper cuidadas. Son el balance perfecto: Tienen la delicadeza del rosa pero con un toque de personalidad mucho más cool y moderno.

Tienen la delicadeza del rosa pero con un toque de personalidad mucho más y moderno. Crecimiento invisible: Al ser una manicura translúcida, la base de la uña se funde perfectamente con tu crecimiento natural, por lo que nadie notará si llevas tres semanas sin ir al salón. View this post on Instagram

Cómo pedirlas (o hacerlas en casa)

Para lograr el efecto milky perfecto, la clave es la construcción de capas:

La mezcla: Si tu manicurista no tiene un lila translúcido, pídele que mezcle unas gotas de esmalte lavanda pastel con una base top coat o un esmalte blanco lechoso (milky white). Las capas: Se aplican dos capas delgadas para mantener el efecto transparente. El toque extra: Si quieres llevarlas al siguiente nivel, puedes pedir que les pongan un toque de polvo de cromo sutil encima para crear unas lavender glaze nails.



Las milky lavender nails llegaron para demostrar que se puede usar color de forma minimalista. Son frescas, femeninas y súper relajadas. ¿Te animas a probarlas en tu próxima cita?