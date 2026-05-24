Uñas “Vanilla Chrome": La manicura sedosa y magnética que vas a querer llevar todo el mes

Si ya pasaste por la fiebre de las Glazed Donut nails y las Soap nails, es momento de actualizar tu carpeta de referencias de Pinterest porque hay una nueva reina en el mundo del nail art: las Vanilla Chrome nails.

Esta tendencia viene arrasando porque logra hacer algo que parecía imposible: tomar un color neutro y clásico como el beige/crema y transformarlo en algo futurista, magnético y ultra sofisticado. Es la manicura perfecta para las que aman el minimalismo pero quieren que sus manos destaquen con un brillo espectacular cada vez que les pega la luz del sol.

¿Qué son exactamente las Vanilla Chrome nails?

A diferencia de las uñas cromadas tradicionales que usan una base rosa o blanca transparente, esta tendencia utiliza una base color vainilla, crema, mantequilla o nude cálido.

Sobre esa base cremosa, se aplica un polvo de cromo de alta densidad (usualmente con reflejos dorados, perla o plateados suaves). El resultado es un acabado que parece seda líquida o perlas derretidas sobre tus uñas. Se ven súper limpias, cremosas y tienen esa vibra de “lujo silencioso” que eleva cualquier outfit al instante.

¿Por qué nos tienen tan obsesionadas?

El efecto “manos bronceadas": Los tonos vainilla y los reflejos cálidos del cromo hacen un contraste hermoso con la piel, haciendo que tus manos se vean radiantes y con un toque saludable de color.

Los tonos vainilla y los reflejos cálidos del cromo hacen un contraste hermoso con la piel, haciendo que tus manos se vean radiantes y con un toque saludable de color. Combinan con todo tu clóset:

Crecen de forma discreta: Si las pides con una base que se parezca al tono de tu uña natural, el crecimiento apenas se va a notar, lo que significa que te van a durar perfectas por más tiempo. View this post on Instagram

Cómo pedirlas en el salón (Para que queden perfectas)

A veces los técnicos de uñas se confunden con tantos nombres de internet, así que aquí tienes la receta exacta para pedir de forma pro:

La base: Pide un color amarillo crema muy suave, beige vainilla o un nude con subtono cálido. Asegúrate de que sea una capa uniforme (dos capas si el esmalte es muy traslúcido). El cromo: Pide que apliquen un polvo de cromo con acabado perla o dorado suave (evita el cromo holográfico o el plateado espejo muy frío para no perder la vibra cremosa). El largo: Se ven espectaculares tanto en uñas cortas y cuadradas con esquinas redondeadas, como en uñas largas en forma de almendra.



Las Vanilla Chrome nails son el recordatorio de que no necesitas diseños súper complicados ni pedrería para tener una manicura que robe miradas. Es un estilo limpio, fresco y con el toque justo de brillo para arrancar la semana con toda la actitud. ¡Guarda esta nota para tu cita de mañana!