Santu: la marca que une sabiduría ancestral y cuidado moderno de la piel, ganadora de los Cosmo Glow Awards 2026

A menudo, entre la rutina diaria y el trabajo, olvidamos que la piel es el órgano más grande del cuerpo y nuestra primera línea de defensa contra el mundo exterior, por lo que también es importante darle el mismo nivel de atención como lo hacemos con nuestro rostro. Es decir, se trata de atender la piel en su totalidad —de pies a cabeza— con pasos clave como: limpieza, exfoliación, hidratación y el uso de protector solar, todo con el objetivo de mantenerla suave y sana.

Así que para consentir a nuestra piel, durante los Cosmo Glow Awards 2026 descubrimos una marca que empodera la práctica del amor propio, es vegana, cruelty-free y biodegradable. Se trata de Santu , una marca de bienestar y cuidado corporal nacida en México, cuya propuesta es transformar el autocuidado cotidiano en un ritual consciente.

Sus fundadoras, Alicia Nogales y Angelique Van Wyk, descubrieron una visión compartida sobre el poder del autocuidado. Ambas, inspiradas por las tradiciones mexicanas, decidieron crear una marca que honra tanto el cuerpo como el espíritu.

Cuidado de piel arraigado en el amor

Desde su origen, Santu integra producto, narrativa y experiencia con una mirada respetuosa hacia la herencia local, donde cada formulación está creada a partir de ingredientes, saberes y ritmos que sostienen su identidad.

No solo se trata de cómo te ves, sino de cómo te sientes. Para Alicia y Angelique es importante celebrar y recuperar las tradiciones, rituales e ingredientes de belleza latinoamericanos, enalteciendo el amor propio.

Su línea de fragancias maneja los siguientes tres conceptos:

Lima Mexicana

● Mood: energizado, alegre y fresco.

● Notas olfativas: limón, romero y eucalipto.

● Fresca y revitalizante: perfecta para las mañanas o para reiniciar el día.

Jazmín Tropical

● Mood: calma, equilibrio y restauración.

●Notas olfativas: piña cosechada localmente, mango jugoso, jazmín suave y flores tropicales sutiles.

● Delicada y relajante: ideal para rituales nocturnos y momentos de desconexión.

Coco Corazón

● Mood: comfort, cuidado y calidez

● Notas olfativas: coco cremoso, vainilla cálida y café suave.

● Reconfortante y acogedora: ideal para aliviar el estrés y momentos de autocuidado.

Ingredientes artesanales

Aceite de copal: es una resina sagrada cuyas raíces se encuentran en las ceremonias mesoamericanas de renovación y protección. Este ingrediente ha sido venerado durante siglos en las tradiciones curativas de México.

Más allá de su significado cultural, posee propiedades antibacterianas y antiinflamatorias naturales que calman la irritación y favorecen el proceso de regeneración de la piel.

Sal marina: es recolectada a mano por comunidades costeras mexicanas, que siguen practicando este tipo de recolección artesanal, un oficio sagrado transmitido de generación en generación desde hace más de dos mil años. De este modo, conserva minerales naturales que exfolian y desintoxican la piel con suavidad. Al mismo tiempo, sostiene economías locales y tradiciones vivas.

Es así como Santu colabora directamente con productores de pequeña escala para apoyar sus medios de vida locales y preservar esta tradición en peligro de desaparecer.

Lociones corporales

Elaboradas en México con ingredientes naturales y aceite de copal (resina venerada en las tradiciones curativas mexicanas), ofrece una hidratación profunda y un resplandor radiante.

Su fórmula vegana y nutritiva incorpora aceite de coco, que restaura la suavidad natural de la piel, mantecas de cacao y karité, que reparan y protegen la barrera cutánea y ésteres de jojoba, que imitan los aceites naturales de la piel para brindar una hidratación ligera y duradera.

USO: aplica una generosa cantidad de crema en la palma de la mano y masajea suavemente sobre la piel seca, con movimientos circulares hacia el corazón.

Sales exfoliantes

Santu también cuenta con un exfoliante corporal artesanal, rico en minerales que renueva la piel con suavidad, dejándola luminosa y revitalizada.

Enriquecido también con aceite de copal, este ritual limpia, equilibra y conecta cuerpo y espíritu. Además, integra manteca de mamey y manteca de karité, que nutren y suavizan profundamente, mientras los ésteres naturales aportan una hidratación duradera y una textura sedosa.

USO: aplica sobre la piel seca y masajea por todo el cuerpo con movimientos circulares hacia el corazón. Deja que la piel absorba los nutrientes durante 10 minutos y luego enjuaga.

Velas de masaje

El placer de cuidar tu piel y tus sentidos va aún más allá, estas velas están creadas para transformar cada momento íntimo en un ritual de bienestar, que ofrece una experiencia que renueva la piel y eleva el espíritu.

Elaboradas con cera de soya natural, se funde a una temperatura amigable con la piel hasta convertirse en un aceite cálido y nutritivo que hidrata, suaviza y reconforta.

También están enriquecidas con aceite de copal, junto con vitamina E, aloe vera y extractos botánicos.

USO: cuando la cera de soya se derrita uniformemente hasta los bordes, vierte lentamente la cera en las manos y masajea suavemente sobre la piel, esto invita a sentir calma y suavidad.

Deja que la vela se enfríe completamente antes de colocar la tapa. Recorta la mecha a 1/4 antes de cada encendido. Su uso es exclusivamente corporal, no en el rostro (enjuaga con agua si hay contacto).

Velas de aromaterapia

Complementan esa atmósfera única de relajación y cuidado. Están elaboradas con cera de soya natural e infusionadas con fragancias naturales, extractos botánicos y resina de copal, para crear un santuario de calma y conexión.

USO: nunca dejar una vela encendida sin supervisión. Recortar la mecha a 1/4 antes de cada uso.