Fue en marzo de 2025 cuando Jessi Cave, famosa por interpretar a Lavender Brown en las películas de Harry Potter, decidió unirse a la plataforma de OnlyFans para poder ganar dinero durante una crisis económica y familiar.

A través de esta plataforma, la actriz ha encontrado una fuente de ingresos, que según ella, le permite mantener de manera económica a sus cuatro hijos; sin embargo, es importante aclarar que Jessi nunca ha compartido contenido explícito, y ha encontrado un nicho bastante peculiar, gracias a a su cabello.

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¿Por qué Jessie Cave decidió unirse a OnlyFans?

Durante una entrevista con The Times, Jessie explicó por en lugar de preferir un trabajo como cajera o continuar con la actuación, decidió abrir su perfil en una plataforma de contenido tan polémica como OnlyFans.

“No podría ir a, por ejemplo, trabajar en un supermercado porque no puedo permitirme la guardería, y tampoco quiero que la gente me grite hechizos de Harry Potter mientras trabajo en Tesco”, dijo Cave durante la entrevista publicada el 7 de agosto.

“Podría reinventarme profesionalmente pero no puedo permitirme un título. Tuve una crisis y pensé, eso es todo con la actuación, me rindo. Pero tampoco tenemos dinero. Fue un punto de completa desesperación”.

El contenido que publica Jessie Cave en OnlyFans

En lugar de compartir contenido explícito, Jessie decidió apostar por un nicho un tanto extraño, pero sorprendentemente lucrativo, pues comenzó a crear videos en los que aparecía cepillando y jugando con su larga cabellera, mientras lucía distintos atuendos, desde un disfraz de elfo, el uniforme de una criada y hasta el icónico look de Lavender Brown.

“Mi regla es que el pelo es el protagonista. Así es como lo justifico”, dijo. “Literalmente se trata del pelo: la textura del pelo. El fetiche. Es muy, muy de nicho”.

Jessie Cave, estrella de Harry Potter, revela cuánto ganó en OnlyFans y cómo le salvó la vida Tim P. Whitby/Getty Images

¿Cuánto gana Jessie Cave, actriz de Harry Potter en Only Fans?

Aunque pensó que sólo estaría en la plataforma algunos meses, Jessie asegura que este trabajo le ha permitido generar más dinero del que ganaba como actriz, por lo que ahora se ha convertido en su principal fuente de ingresos.

“Pensé que ganaría cinco mil, estaría unos meses y así me daría tiempo para decidir qué vamos a hacer”, continuó sobre su decisión de unirse a OnlyFans. “Pero ya ha pasado más de un año y medio y realmente nos ha salvado la vida”.

Cave reveló que, apenas un día después de abrir su cuenta en OnlyFans, había conseguido ingresos superiores a 15 mil libras esterlinas, equivalentes a unos 20 mil 200 dólares; sin embargo, su número de suscriptores disminuyó cuando algunos usuarios descubrieron que no publicaría contenido explícito, pero todavía cuenta con una base de seguidores fieles que continúa apoyándola.

“He ganado más, sin duda, que toda mi carrera como actriz en un año”, dijo. “Veo a gente en Instagram subiendo fotos en bikini o cosas sexys y pienso ‘podrías estar cobrando por esto. ¡Estás perdiendo dinero!’ Veo eso como el futuro. Todos pagarán todo”.

La actriz explicó que la decisión también estuvo relacionada con su deseo de sentirse vista y atractiva después de años de percibirse como una figura peculiar e invisible, especialmente tras convertirse en madre de cuatro hijos.