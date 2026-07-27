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¿Kendall Jenner y Jacob Elordi tienen un vínculo de vidas pasadas? Esto dice la numerología de su romance

Expertos en numerología señalan que Kendall Jenner y Jacob Elordi ya tuvieron historia en otra vida y ahora se volvieron a encontrar.

Julio 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
Kendall Jenner y Jacob Elordi besándose en Coachella

Kendall Jenner y Jacob Elordi tienen una relación de vidas pasadas según la numerología

Getty Images

La relación de Kendall Jenner y Jacob Elordi se ha convertido en una de las más comentadas del momento, pues aunque la modelo y el actor no han confirmado su romance, las citas románticas y los viajes a diferentes partes del mundo no dejan dudas de que son algo más que amigos.

Recientemente, la numerología ha revelado supuestas pruebas de que el vínculo de Kendall y Jacob es de vidas pasadas, y que en esta, simplemente se han reencontrado para continuar escribiendo su historia de amor, ¿pero cuáles son las pruebas que podrían comprobar esta teoría?

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Kendall Jenner y Jacob Elordi tienen una relación de vidas pasadas según la numerología

De acuerdo con la numerología, los números asociados con la fecha de nacimiento, pueden revelar aspectos de la personalidad, el propósito de vida e incluso la conexión entre dos personas, estableciendo como el dato más importante, el número de camino de vida, que se obtiene al sumar todos los dígitos de la fecha de nacimiento, hasta reducirlos a un solo número.

Kendall Jenner, nacida el 3 de noviembre de 1995, tiene un Camino de Vida 11, uno de los llamados “números maestros”, que se asocia con personas intuitivas, creativas, sensibles y con una fuerte conexión espiritual, y que suelen atraer relaciones que impulsan su crecimiento personal.

Jacob Elordi, nacido el 26 de junio de 1997, posee un Camino de Vida 22, conocido como el “Maestro Constructor”, asociado a personas capaces de manifestar sus deseos, que buscan relaciones estables, profundas y con un propósito claro.

Expertos en numerología señalan que la combinación del 11 y el 22 es un indicador de que ambos son almas viejas, y al combinarse dejan rastro de haber compartido una historia en vidas pasadas.

¿Cómo es la relación de un número 11 y un 22 como Kendall Jenner y Jacob Elordi?

Se dice que entre más comparten su campo energético Kendall y Jacob, comienzan a igualar sus vibraciones, coordinando sus hábitos y hasta sus acciones, de ahí que incluso lleguen a compartir rasgos físicos similares.

Por otra parte, la numerología considera que formarían una combinación especial, ya que el 11 de la modelo representa la inspiración, la intuición y la creatividad, mientras que el 22 del actor aporta estructura, estabilidad y la capacidad de convertir las ideas en realidad.

Por ello, algunos numerólogos interpretan esta combinación como una relación de aprendizaje mutuo: el 11 inspira y el 22 construye, incluso hay quienes consideran que cuando dos números maestros se encuentran puede existir una conexión kármica o un reencuentro de vidas pasadas.

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