Así de romántica fue la cita doble de Kendall Jenner y Jacob Elordi con Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron vistos por primera vez juntos y en plan romántico durante el festival de música Coachella, y aunque no han confirmado su relación, fuentes aseguran que la pareja ya lleva saliendo durante varios meses.

Los rumores se reavivaron este fin de semana, cuando el pasado 16 de mayo, Kendall y Jacob fueron vistos en lo que parecía una cita doble con Kylie Jenner y Timothée Chalamet, pues los 4 fueron captados juntos en el mismo auto en la ciudad de Los Ángeles.

La cita doble de Kendall Jenner y Jacob Elordi con Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Aunque intentaron ocultar sus rostros de las cámaras, las sonrisas y risas del grupo eran evidentes en las imágenes obtenidas por DeuxMoi, Jacob aparecía conduciendo con Kendall en el asiento del copiloto, mientras Kylie y Timothée viajaban atrás junto a su amiga Renell Medrano.

Las fotos rápidamente se hicieron virales en las redes sociales, donde algunos usuarios incluso las compararon con las fotos de paparazzi que Britney Spears, Lindsay Lohan y Paris Hilton’s protagonizaron en su propio coche en 2006.

Aunque Timothée y Kylie llevan más de tres años juntos y ya es común verlos en público, la aparición de Kendall y Jacob ha desatado rumores de que su amistad podría haberse convertido en un romance.

Kendall Jenner se negaba a salir con Jacob Elordi Getty Images

La relación de Kendall Jenner y Jacob Elordi

Kendall Jenner y Jacob Elordi despertaron rumores de romance tras ser vistos juntos en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en marzo y reencontrarse después en Coachella durante la presentación de Justin Bieber.

Aunque en redes sociales muchos aseguran que se muestran muy cómodos juntos, ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre la supuesta relación.

Por otra parte, Kendall se ha caracterizado por mantener su vida personal en privado, incluyendo sus romances con Devin Booker y Bad Bunny, mientras que Jacob terminó en agosto su relación con Olivia Jade, con quien también mantenía una relación alejada de los focos mediáticos.

Y aunque no se sabe si esta relación con Jacob va en serio, Kendall ha manifestado su deseo de formar una familia, aunque no en el futuro inmediato: “Quiero asegurarme de poder dedicarles mucho tiempo, y por ahora, sigo demasiado ocupado”, dijo a Vogue en febrero de este año.

La modelo también manifestó que quiere un 2026 divertido y ligero: “Lo más importante será ser fiel a mí misma y seguir pasándolo bien”, dijo. “Puede sonar a tópico, pero para mí es muy importante”.