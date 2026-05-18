Suscríbete
Síguenos en:
Entretenimiento

Así de romántica fue la cita doble de Kendall Jenner y Jacob Elordi con Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Kendall Jenner y Jacob Elordi avivaron los rumores de romance luego de ser captados durante una salida junto a Kylie Jenner y Timothée Chalamet en Los Ángeles.

Mayo 18, 2026 • 
Melisa Velázquez
Kendall Jenner y Jacob Elordi besándose en Coachella

La cita doble de Kendall Jenner y Jacob Elordi con Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Getty Images

Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron vistos por primera vez juntos y en plan romántico durante el festival de música Coachella, y aunque no han confirmado su relación, fuentes aseguran que la pareja ya lleva saliendo durante varios meses.

Los rumores se reavivaron este fin de semana, cuando el pasado 16 de mayo, Kendall y Jacob fueron vistos en lo que parecía una cita doble con Kylie Jenner y Timothée Chalamet, pues los 4 fueron captados juntos en el mismo auto en la ciudad de Los Ángeles.

La cita doble de Kendall Jenner y Jacob Elordi con Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Aunque intentaron ocultar sus rostros de las cámaras, las sonrisas y risas del grupo eran evidentes en las imágenes obtenidas por DeuxMoi, Jacob aparecía conduciendo con Kendall en el asiento del copiloto, mientras Kylie y Timothée viajaban atrás junto a su amiga Renell Medrano.

Las fotos rápidamente se hicieron virales en las redes sociales, donde algunos usuarios incluso las compararon con las fotos de paparazzi que Britney Spears, Lindsay Lohan y Paris Hilton’s protagonizaron en su propio coche en 2006.

Aunque Timothée y Kylie llevan más de tres años juntos y ya es común verlos en público, la aparición de Kendall y Jacob ha desatado rumores de que su amistad podría haberse convertido en un romance.

Kendall Jenner se negaba a salir con Jacob Elordi

Kendall Jenner se negaba a salir con Jacob Elordi

Getty Images

La relación de Kendall Jenner y Jacob Elordi

Kendall Jenner y Jacob Elordi despertaron rumores de romance tras ser vistos juntos en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en marzo y reencontrarse después en Coachella durante la presentación de Justin Bieber.

Aunque en redes sociales muchos aseguran que se muestran muy cómodos juntos, ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre la supuesta relación.

Por otra parte, Kendall se ha caracterizado por mantener su vida personal en privado, incluyendo sus romances con Devin Booker y Bad Bunny, mientras que Jacob terminó en agosto su relación con Olivia Jade, con quien también mantenía una relación alejada de los focos mediáticos.

Y aunque no se sabe si esta relación con Jacob va en serio, Kendall ha manifestado su deseo de formar una familia, aunque no en el futuro inmediato: “Quiero asegurarme de poder dedicarles mucho tiempo, y por ahora, sigo demasiado ocupado”, dijo a Vogue en febrero de este año.

La modelo también manifestó que quiere un 2026 divertido y ligero: “Lo más importante será ser fiel a mí misma y seguir pasándolo bien”, dijo. “Puede sonar a tópico, pero para mí es muy importante”.

kendall-jenner-bad-bunny-montando-caballo.jpg
Entretenimiento
[FOTOS] Bad Bunny y Kendall Jenner montando a caballo en una cita súper romántica
Mira las fotos de Bad Bunny y Kendall Jenner montando a caballo, ¡como en una película de amor!
Abril 04, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Entretenimiento
[VIDEO] Bad Bunny y Kendall Jenner en una ‘double date’ con Justin Bieber y Hailey Baldwin
Febrero 20, 2023
Entretenimiento
Kendall Jenner y Bad Bunny desatan rumores de romance
Febrero 17, 2023

kendall jenner jacob elordi
Melisa Velázquez
Te sugerimos
Locaciones de El diablo viste a la moda 2 que puedes visitar si eres fan
Entretenimiento
Las 6 locaciones de ensueño donde se filmó ‘El diablo viste a la moda 2’ que todo fan debe visitar
Mayo 07, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Diego Boneta revela cómo afronta su ruptura con Renata Notni
Entretenimiento
Diego Boneta rompe el silencio sobre su ruptura con Renata Notni y revela cómo es su relación hoy
Mayo 11, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Critican a Olivia Rodrigo por usar babydoll dress
Entretenimiento
Olivia Rodrigo desata controversia con sus babydoll dress y responde sin filtros a las críticas
Mayo 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Aislinn-Derbez-y-la-magia-del-caos.jpg
Entretenimiento
De actriz a empresaria: Aislinn Derbez y su paso por ‘La magia del caos’
Noviembre 16, 2022
 · 
Fernanda Aviléz