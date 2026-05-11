Diego Boneta rompe el silencio sobre su ruptura con Renata Notni y revela cómo es su relación hoy

Fue el pasado mes de abril cuando Renata Notini y Diego Boneta anunciaron que ponían punto final a la relación que habían mantenido a lo largo de los 5 años, y que los había consolidado como una de las parejas más queridas y estables de México y Hollywood.

Mientras que Renata ya había hecho declaraciones sobre la ruptura, el actor mexicano recientemente habló por primera vez sobre cómo se siente y cómo está afrontando su nueva vida como soltero.

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Diego Boneta revela cómo afronta su ruptura con Renata Notni

Durante el fin de semana, Diego mantuvo un encuentro con la prensa, donde tuvo la oportunidad de hablar de su nueva etapa como soltero, tras recibir varios piropos y bromas sobre su apariencia.

“Ayyyy... Pero... ¿por qué dices? Gracias”, respondió entre risas cuando le dijeron que la soltería “le sentaba bien”.

Tras escuchar más halagos, el actor mexicano agregó: “Me van a sonrojar... Ya me van a poner nervioso”.

Sin embargo, al ponerse serio y hablar sobre su ruptura con Renata, Diego admitió que sí está atravesando por esa etapa de duelo que se manifiesta tras una ruptura.

“Mira, yo creo que como cualquier persona, ¿no? Que pasamos por esto y, pues relaciones y tal, claro que hay altas y hay bajas. Al final de cuentas soy como cualquier otra persona”, expresó.

Boneta admitió que a pesar de los altibajos que está pasando, se encuentra completamente tranquilo, pues sabe que el fin de la relación se llevó desde el respeto mutuo y sin dramas.

“La verdad es que muy tranquilo porque como ya les había comentado, fue una decisión que vino desde el respeto, desde el amor, con mucho cariño. Nos deseamos lo mejor el uno al otro y pues nada, toca seguir con nuestras vidas”, comentó.

¿Por qué terminaron Renata Notni y Diego Boneta? Getty Images

¿Cómo es la actual relación de Diego Boneta y Renata Notni tras su ruptura?

El actor aseguró que ha podido seguir en contacto con Renata, precisamente porque su relación llegó a fin en buenos términos, pues después de estar con alguien durante mucho tiempo, lo más importante es el cariño y el respeto.

“Yo creo que precisamente, por lo menos por mi lado, después de estar con alguien tanto tiempo, quieres poder dejar las cosas bien. Y yo creo que ambos estamos en ese mismo plano”, explicó.

Y por otra parte, también desechó los rumores que aseguraban que había tenido que recurrir a medidas drásticas como bloquear a Renata de sus redes sociales y de aplicaciones de mensajería.

“No, no, no, yo no juego a esos juegos”, respondió entre risas cuando le preguntaron si la había eliminado de WhatsApp o redes.

Boneta también habló sobre lo difícil que puede ser reorganizar la vida tras una relación larga y aseguró que enfrenta los cambios con la mejor actitud, viviendo el proceso “un día a la vez”.