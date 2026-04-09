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Moda y Belleza

5 Tonos de uñas que gritan “lujo” y los colores que te restan autoridad

Tus manos hablan antes que tú. Aprende qué colores proyectan un “alto” estatus y cuáles sabotean tu imagen profesional.

Abril 09, 2026 • 
Scarlet Valencia
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5 Tonos de uñas que gritan “lujo” y los colores que te restan autoridad

Getty Images

Puedes traer el bolso de marca y el blazer de diseñador, pero si tus uñas gritan “verde neón” o “fiesta de secundaria”, tu credibilidad se va directo al suelo. Las manos son tu tarjeta de presentación más poderosa y la psicología del color afirma que los tonos estridentes distraen de tu mensaje y te hacen ver poco profesional. Hoy te doy el menú de colores que gritan “clase alta” para que tu manicura sea tu mejor aliada en tu próximo ascenso.

Según la consultora de imagen de élite Dra. Karen Pine, los colores neutros comunican limpieza, orden y sofisticación. Estos son los 5 ganadores:

  1. Milky white o blanco lechoso: El epítome de la elegancia. No es el blanco corrector, es un tono traslúcido que dice “tengo tiempo para cuidarme”.
  2. Borgoña: El rojo oscuro es el color del poder. A diferencia del rojo brillante, este proyecta una madurez y autoridad innegables.
  3. Gris-beige: El neutro perfecto para el día a día. Se adapta a cualquier tono de piel y comunica una estabilidad emocional que el neón jamás tendrá.
  4. Sheer pink o rosa traslúcido: El look de “uñas de salud”. Dice que eres impecable sin esforzarte demasiado.
  5. Espresso brown: El nuevo negro de 2026. Es sofisticado, moderno y mucho más elegante para una junta de negocios.
cómo verte más elegante

Los colores neutros comunican limpieza, orden y sofisticación.

Getty Images

¿Por qué evitar el neón o colores brillantes?

La psicología afirma que los colores saturados activan el sistema de alerta del cerebro ajeno, lo que se traduce en una percepción de impulsividad y falta de refinamiento en entornos de autoridad.

Dato Cosmo

El largo también importa. La manicura de lujo tiende a ser corta o de largo medio con forma almendrada. Las uñas excesivamente largas o cuadradas suelen asociarse con estéticas menos sofisticadas.

Tus uñas son el punto final de tu elegancia. Deja de seguir tendencias pasajeras y empieza a construir un sello de estilo que exija respeto, porque una mujer con las manos impecables es una mujer que tiene el control REAL de su propia vida.

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