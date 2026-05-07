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Moda y Belleza

Estilo que se hereda: el mejor regalo para celebrar a mamá

Mayo 07, 2026 • 
Cosmopolitan
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Al mirarnos en el espejo descubrimos que mamá siempre estará con nosotras, porque hay estilos que no se aprenden…se heredan. Como el gusto por lo simple, lo bonito, lo que perdura.

Este Día de las Madres, para ayudarnos un poco con ese regalo tan especial, y lleno de significado, Paulina Goto y su mamá, Alicia Torres, brillan con las colecciones de Pandora: Cool Mum y Garden of Dreams, donde cada pieza se convierte en un recordatorio de esos vínculos que nos acompañan toda la vida.

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A través de charms, anillos, brazaletes y collares, la colección Cool Mum apuesta por piezas modernas, con carácter y pensadas para quienes viven a su manera, inspirando desde su autenticidad y estilo personal.

En esta colección, Pandora convierte el amor entre madre e hija en piezas con una conexión que evoluciona, pero nunca cambia.

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Por otra parte, la maternidad también es transformación, y eso se traduce en Garden of Dreams. Mariposas, abejas y símbolos que hablan de crecimiento, cuidado y protección: un amor que evoluciona, pero que siempre está presente.Pandora buscó en el ambiente natural elementos que pudieran ser reinterpretados en plata esterlina 100% reciclada, con acabados bañados en oro de 14k, creando así joyas con un significado y belleza únicos.

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Sin duda, nos emociona ver como Paulina y Alicia representan esa dualidad que hoy define la maternidad, porque al final, este Día de las Madres no se trata solo de celebrar el rol, sino a la mujer detrás de él.

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