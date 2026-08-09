Los colores de uñas que hacen que tus manos se vean más jóvenes

Este 2026 surgieron múltiples tendencias de manicura que conquistaron a las it girls: sky blue, jelly polka dots, wine nails, uñas efecto mármol, aperladas, ballet luxe, sunset nails y diseños con hojas de oro y plata. Sin embargo, más allá de seguir la moda, hay un detalle que muchas expertas en manicura tienen claro: el color del esmalte también puede influir en cómo se ven tus manos. Algunos tonos aportan luminosidad, suavizan visualmente la piel y ayudan a crear un efecto más fresco y juvenil.

¿Qué color de uñas hace que las manos se vean más jóvenes?

Rosa lechoso (milky pink)

Este tono combina una base rosa pálida con un acabado cremoso y semitransparente que da un efecto limpio, natural y muy elegante. No es casualidad que se haya convertido en una de las manicuras favoritas de las it girls. Gracias a su acabado luminoso, el milky pink ayuda a que la piel de las manos luzca más uniforme y fresca, creando un efecto visual rejuvenecedor.

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Nude melocotón (peach nude)

Este tono cálido se encuentra entre el beige y el rosa melocotón, por lo que aporta calidez y luminosidad a la piel. Es un clásico atemporal que combina prácticamente con cualquier look y ayuda a que las manos se vean más descansadas, frescas y naturales.

Beige rosado

También conocido como uno de los tonos favoritos del estilo quiet luxury, el beige rosado equilibra la elegancia de los neutros con un sutil toque rosado que suaviza la apariencia de las manos. Además de ser muy versátil, estiliza visualmente los dedos y aporta un acabado sofisticado.

Blanco aperlado

Este esmalte se caracteriza por mezclar una base lechosa o nude con un acabado tornasolado, simulando el tono de las perlas. Gracias a que son brillantes, las manos rejuvenecen porque iluminan el tono de piel y ayudan a suavizar visualmente la apariencia de manchas y líneas de expresión.

Milky lavender

Las milky lavender nails destacan por su color lila pero en una versión lechosa. No cae en el tono pastel pero tampoco en un morado vibrante, pues tiene un acabado semitransparente que parece porcelana. Sus matices fríos ayudan a crear un efecto delicado y sofisticado que hace que las manos luzcan frescas y actuales.

La próxima vez que vayas al salón, apuesta por alguno de estos colores. Además de estar en tendencia, ayudan a crear un efecto visual más fresco y favorecedor en las manos.