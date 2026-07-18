Dyson Airwrap Co-anda 2x™: la herramienta que revoluciona la manera de peinar, ganadora de los Cosmo Glow Awards 2026

Una de nuestras herramientas de peinado favoritas, y protagonista indiscutible de los Cosmo Glow Awards 2026 ha vuelto, y ahora es todavía mejor que antes. Se trata del Dyson Airwrap Co-anda 2x™, la versión más potente del multi estilizador Dyson Airwrap clásico de la marca británica.

En pocas palabras, peinado profesional y cero daño, todo el año.

Este dispositivo de nueva generación no es solo una evolución: es una revolución silenciosa que escucha a tu pelo. Gracias a su motor motor Hyperdymium™ 2, que genera el doble de presión de aire para secar, moldear y alisar el pelo sin exponerlo al calor extremo, tecnología inteligente y una ergonomía repensada, Dyson confirma una vez más por qué es la firma que ha elevado los estándares del beauty tech, que nosotras y los profesionales amamos.

Hasta seis accesorios para todo tipo de pelo

El Dyson Airwrap Co-anda 2x™ (Airwrap2x™) ofrece una versatilidad 6 en 1 para revelar un mundo de posibilidades de peinado: secar, rizar, ondular, alisar, suavizar y dar volumen, sin daños por calor.

Grandes avances para elevar tu rutina de peinado

Identificación por radiofrecuencia (RFID): cada accesorio se comunica con el aparato para ajustar automáticamente el flujo de aire y la temperatura.

cada accesorio se comunica con el aparato para ajustar automáticamente el flujo de aire y la temperatura. Rizado personalizado con i.d. curl™: la función estrella para crear rizos u ondas con una secuencia automatizada de cuatro pasos. Tú solo eliges el mechón, el resto lo hace él.

la función estrella para crear rizos u ondas con una secuencia automatizada de cuatro pasos. Tú solo eliges el mechón, el resto lo hace él. Control térmico 1000x por segundo: gracias a sus termistores, el Airwrap mantiene una temperatura constante que evita daños por calor .

gracias a sus termistores, el Airwrap mantiene una temperatura constante que . Sensor de presión MEMs (microelectromecánico): detecta cuándo es necesario limpiar el filtro e informa al usuario.

Ahora ya lo sabes, el Dyson Airwrap Co-anda 2x™ no es solo una herramienta de peinado: es una herramienta de belleza de nueva generación.