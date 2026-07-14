Uñas marshmallow: el manicure que parece nube y se roba las miradas

Pantone nombró Cloud Dancer como el color del año 2026, un blanco suave y aéreo que evoca calma y claridad, y en el mundo de las uñas eso se tradujo de la forma más literal y más bonita posible: las marshmallow nails, el manicure que parece literalmente una nube en las manos.

Qué son exactamente

Las marshmallow nails son más cálidas que el blanco puro y más suaves que el crema. Son ese punto exacto entre los dos que recuerda a la textura de un malvavisco, con un acabado semi-matte o ligeramente aterciopelado que es completamente distinto al glossy que domina la mayoría de los milky manicures. La manicurista de celebridades Aja Walton las describe como “un blanco que se siente romántico y favorecedor, perfecto para cuando quiero crear un efecto ombre suave y lechoso”.

Por qué el acabado es la clave de todo

El efecto marshmallow no viene del color solo sino de la combinación del tono con el acabado semi-matte o matte. Ese acabado aterciopelado y ligeramente empolvado es lo que crea la ilusión de profundidad y textura que distingue a este manicure de cualquier otro blanco cremoso. Con top coat glossy se convierte en otra cosa, puede ser bonita, pero pierde exactamente lo que la hace especial.

Por qué favorece absolutamente a todos los tonos de piel

A diferencia del blanco puro que puede verse stark y frío en algunos tonos de piel, el marshmallow tiene undertones ligeramente cálidos que armonizan de forma natural tanto con pieles claras como con pieles morenas y canelas. En pieles oscuras el contraste es especialmente impactante porque el tono se ve casi luminoso. En pieles claras da ese efecto de “mis uñas pero perfectas” que es la definición exacta del minimal chic.

La forma que mejor la luce

Según nail artists, las marshmallow nails funcionan especialmente bien en uñas cortas o de largo medio con forma redondeada o squoval, porque el color suave y el acabado matte crean esa ilusión de “mis uñas son naturalmente perfectas” que se lee mejor sin longitud ni formas muy dramáticas.

Cómo personalizarlas sin perder la esencia

El tono marshmallow funciona como base perfecta para micro detalles muy sutiles como una sola uña con un toque de chrome perlado, una French tip en blanco ligeramente más opaco, o pequeños puntos en relieve. Todo funciona siempre y cuando los detalles sean de la misma familia de color, neutros y suaves, porque cualquier elemento de contraste fuerte rompe el efecto nube que define esta tendencia.

Cómo pedirlas en el salón

El tono de referencia más universal es Essie Marshmallow, que según los nail artists tiene ese blanco suave y ligeramente traslúcido con warmth romántico que define perfectamente la tendencia. Pide específicamente el acabado semi-matte o “efecto aterciopelado”, no glossy, porque es la diferencia entre marshmallow nails y cualquier otro manicure blanco cremoso.