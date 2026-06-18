Spicy french nails: la evolución del manicure francés que reemplaza al clásico este verano

El French manicure de toda la vida acaba de tener su mejor actualización en años, y se llama spicy french. La manicurista de celebridades Aja Walton la describe como la versión más caliente, audaz y festiva del clásico rojo, y desde que apareció en redes no ha dejado de aparecer en feeds de las personas con mejor gusto en uñas.

La idea es simple: en lugar de la punta blanca tradicional o los tonos pastel que dominaron temporadas anteriores, la spicy french usa un rojo vibrante con tonos cálidos que casi recuerda a un chile, de ahí el nombre. No es cualquier rojo, es un rojo saturado con matices anaranjados que se ve fresco y completamente de temporada, algo que un rojo frío clásico no logra de la misma forma.

Walton lo resume perfectamente: el rojo siempre ha simbolizado confianza y glamour, y esta versión en formato French tip es simplemente la expresión más inesperada de eso mismo. La combinación que más está funcionando es con joyería dorada y maquillaje minimalista, dejando que las uñas sean el detalle que realmente llama la atención.

Para lograrlo en casa, lo primero es una base fortalecedora que alimente la uña y evite que el rojo tan saturado la mancha, algo especialmente importante con colores tan intensos.

Una vez pintada la punta y completamente seca, un top coat de brillo extremo es lo que termina de darle ese efecto picante: aunque el acabado mate también se ve bien, es el brillo intenso el que realmente hace que el rojo se vea spicy.

Entre los tonos más recomendados están los rojos ricos y saturados que no caigan en el neón, ese punto exacto donde el color se ve vibrante pero sofisticado al mismo tiempo.

Funciona en cualquier forma de uña, aunque se ve especialmente bien en cuadradas y en largos cortos, y como pedicure también está empezando a tener su momento. Si tu French tip de siempre ya se siente predecible, esta es la actualización que estabas esperando sin saberlo.