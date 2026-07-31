Jelly Polka Dots: 7 diseños que amarás de la tendencia europea más chic del momento

Inspiradas en la estética clásica de la década de los 60, las Polka Dot se han convertido en uno de los diseños minimalistas más pedidos en el mundo del nail art; sin embargo, para la temporada veraniega se reinventan con el efecto Jelly.

Las Jelly Polka Dot se caracterizan por su diseño de puntos, pero con un acabado translúcido y gelatinoso que da una apariencia mucho más fresca, brillante y versátil, ideal para llevar en diferentes tonos que combina tanto con looks casuales como formales.

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Diseños de Jelly Polka Dot que están causando sensación este verano

Además de ser fáciles de personalizar, las Jelly Polka Dots permiten jugar con colores, tamaños y distribución de los puntos, adaptándose tanto a quienes prefieren un estilo minimalista como a quienes buscan una propuesta más original.

Jelly nude con lunares blancos

La opción más elegante y fácil de combinar, pues se trata de una base translúcida en tonos nude con pequeños puntos blancos que permite crear un efecto limpio, delicado y perfecto para cualquier ocasión.

Rosa transparente con polka dot

El contraste entre una base rosa jelly y diminutos lunares en tonos que combinen consigue una manicura moderna con inspiración parisina, ideal para quienes prefieren diseños discretos, pero con personalidad.

Jelly rojo cereza

Los tonos cereza siguen siendo protagonistas este año, y en acabado translúcido, acompañados de lunares en el mismo color o en blanco, logran un estilo romántico y muy femenino.

French jelly polka dot

La clásica manicura francesa se reinventa con una base jelly y pequeños lunares distribuidos cerca de la punta, se trata de una versión elegante pero que no pierde el toque moderno.

Uñas mantequilla con lunares

El amarillo mantequilla continúa siendo uno de los colores más populares de la temporada, y en acabado translúcido y decorado con puntos blancos, crea una manicura luminosa, fresca y muy veraniega.

Jelly Azul pastel

Las bases transparentes en tonos azul cielo combinadas con lunares blancos evocan una estética delicada y relajada, perfecta para quienes buscan un diseño diferente sin ser llamativo.

Multicolor transparente

Para las más creativas, cada uña puede llevar un color jelly distinto: rosa, lila, verde, naranja o azul, mientras los lunares mantienen una misma tonalidad para dar equilibrio al diseño. El resultado es alegre, juvenil y completamente en tendencia.

El éxito de esta manicura radica en que combina dos estilos que dominan la belleza europea: el acabado translúcido de las jelly nails, que aporta un efecto natural y brillante, y los clásicos lunares, un estampado atemporal que vuelve con fuerza.