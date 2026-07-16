Ricky Álvarez: quién es el bailarín con el que Ariana Grande revivió un romance 11 años después

Tras varios meses de especulaciones, todo apunta a que Ariana Grande volvió a apostar por un viejo amor, pues la cantante habría retomado su relación con Ricky Álvarez, el bailarín y fotógrafo que conquistó su corazón durante la gira Honeymoon Tour en 2015.

Ha sido la misma cantante quien decidió poner punto final a los rumores y confirmó durante un concierto que está escribiendo un nuevo capítulo en su historia con Ricky a más de una década de haber terminado su relación.

Ariana Grande confirma su relación con Ricky Álvarez

Los rumores de romance entre Ariana y Ricky, quienes ya habían sido pareja en 2015, comenzaron durante el cumpleaños 33 de la cantante; sin embargo, la confirmación llegaría durante su concierto en Nueva York de la gira The Eternal Sunshine Tour.

Ariana Grande cambió la letra de una de sus canciones, Thank U Next, un gesto con el que confirmó que retomó su relación con Álvarez.

Originalmente cantaba: “Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh” (“Escribí algunas canciones sobre Ricky / Ahora las escucho y me río”), pero sorprendió al cambiarlo por: “Wrote some songs about Ricky / We always find our way back” (“Escribí algunas canciones sobre Ricky / Siempre encontramos el camino de regreso”).

Ariana Grande confirma su relación con Ricky Álvarez Robino Salvatore/FilmMagic

¿Cómo es la nueva relación de Ariana Grande y Ricky Álvarez?

De acuerdo con la revista People, Ariana y Ricky están muy emocionados de retomar su relación, pero han decidido tomar las cosas con calma y evitar precipitarse antes de llegar a formalizarlo y hacer que se vuelva serio.

“Ariana siempre ha considerado a Ricky un amigo”, dice la fuente. “No le ha guardado rencor desde su separación. Ricky es fiable, digno de confianza y muy comprensivo. Ariana siente que puede ser ella misma con Ricky”.

El medio también ha confirmado que Ariana disfruta mucho del tiempo que pasa junto a Ricky, ambos tienen el mismo sentido del humor, pero no quieren apresurar las cosas.

“No se van a meter en nada serio de inmediato, pero Ari está contenta de tenerle de vuelta en su vida”, dice la fuente a People.

La fuente también añadió que “Ricky siempre ha sido un amigo y confidente” y Grande “confía mucho en él. Tiene una energía tan positiva, la hace reír y le gusta pasar tiempo con él”.

¿Quién es Ricky Álvarez el exnovio con el que Ariana Grande regresó 11 años después?

Ariana y Ricky se conocieron mientras él trabajaba como uno de sus bailarines en su gira Honeymoon Tour de 2014 a 2015 y comenzaron a salir alrededor de abril de 2015, antes de romper en julio de 2016, aunque siguieron siendo buenos amigos.

Ricky Álvarez es un bailarín, fotógrafo y director creativo de origen mexicoamericano, nacido en San Diego, California, y ganó notoriedad al formar parte del cuerpo de baile de Ariana Grande durante la gira Honeymoon Tour.

Con el paso de los años, Álvarez dejó los escenarios para dedicarse de lleno a la fotografía y la producción audiovisual, y fundó su propia empresa creativa, All Things Mean, desde donde desarrolla campañas de foto y video para reconocidas marcas como Nike, Adidas, Calvin Klein, Ulta Beauty, KKW Beauty, Coach y Puma.

Además, también se ha desempeñado como director creativo, fusionando su pasión por la imagen y el movimiento en diversos proyectos.

“Su carrera cerró el círculo cuando los artistas para los que bailó también le ficharon como formador de tendencias visuales, contratándole para ejecutar su arte como fotógrafo y director”, dice su biografía. “La obra de Álvarez busca representar los contrastes de la vida, las rupturas de forma, moda, identidad y su propia educación cultural”.