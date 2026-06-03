Off Campus: todas las escenas hot de la temporada 1, rankeadas por episodio

Off Campus llegó a Prime Video el 13 de mayo y desde entonces el internet no habla de otra cosa, y no es solo por la historia de amor. La adaptación de los libros de Elle Kennedy prometió mantener el nivel de picante de los libros y, honestamente, cumplió con creces. Aquí están todas las escenas hot de la temporada 1, ordenadas por episodio.

Episodio 1 — Garrett y Kendall en la fiesta

La primera escena de la serie y ya llegó sin filtro. Garrett vuelve del entrenamiento, su ex Kendall lo espera, y lo que sigue incluye boots de caña alta, Kendall encima y un orgasmo completo, todo mientras Hannah está en casa tratando de escribir su canción sin tener ni idea de lo que pasa. Primera escena, primer “ok, esto definitivamente no es teen drama”.

Episodio 3 — El sueño de Hannah con Justin

Hannah sueña que practica piano con Justin, su crush, tocando a Janelle Monáe, hasta que las cosas escalan: se besan, se quitan la ropa, empiezan a tener sexo encima del instrumento en pleno salón de práctica. Justin le pregunta si va a llegar al orgasmo, ella dice que lo está intentando, y justo ahí llega la alarma del celular. Cruel, efectivo y perfectamente editado.

Episodio 4 — Hannah y Garrett: masturbación mutua

Este es uno de los momentos más importantes de la temporada, y no solo por lo hot que es. Hannah le abre a Garrett sobre su incapacidad para llegar al orgasmo desde que fue violada en la preparatoria. Cuando intentan tener sexo, ella lo para sintiéndose presionada. Garrett propone algo distinto: que cada uno se dé placer a sí mismo mientras el otro mira. “Muéstrame y yo te muestro”, le dice. Los dos se desvisten, se observan y llegan al clímax. Después se ríen y comparten sobras en la cocina. Una escena que es igual de íntima que hot.

Episodio 5 — El montaje de Hannah y Garrett

Ya son oficiales y lo celebran de todas las formas posibles. El montaje los muestra en el cuarto de Garrett, en el de Hannah, probando posiciones, dándose placer oral, con las piernas de ella enganchadas en su espalda... todo al ritmo de Bed on Fire de G Flip. La escena termina con Hannah llegando al orgasmo. “Creo que todo el campus los escuchó”, le dice Garrett entre risas.

Episodio 6 — El montaje de Allie y Dean

El episodio arranca revelando todo lo que Allie y Dean han estado haciendo en secreto: desde que se engancharon después de una fiesta, la lista incluye sexo contra la pared en un backstage, Dean dándole placer oral a Allie mientras Hannah y Garrett están en el cuarto de al lado, y una escena en el baño de la casa de hockey con un vibrador rosa que John Tucker casi descubre al abrir la puerta. “Esa fue la última vez”, dice Allie en cada escena. Spoiler: no fue la última vez.

Episodio 6 — Allie y Dean en el photobooth y en el departamento

Ese mismo episodio los tiene dos veces más. Primero en el photobooth del fundraiser de los Malone, con todos sus amigos afuera. Luego en el departamento de Allie, que abre la puerta en lencería y bata de seda para una escena encima del sillón que termina abruptamente porque Hannah avisa que va en camino. El knock que sigue en la puerta no es Dean. Es Sean.

Episodio 6 — Allie y Dean en Thanksgiving

Allie está en Nueva York con su familia, se escapa a la casa de los Dean, y lo que empieza como una partida de ajedrez termina siendo strip chess. Las piezas caen al suelo, se mueven al cuarto, y la escena se corta cuando Dean recibe un FaceTime grupal de sus amigos y Allie tiene que salir del encuadre, vestirse y escapar.

Episodio 6 — Hannah y Garrett se dicen “te amo”. Hannah está en la cama de Garrett cantando en broma sobre lo mala que es la canción de Justin. Garrett le dice en serio: “Te amo, Wellsy.” Ella lo dice de vuelta. La guitarra cae al piso. La ropa sigue casi de inmediato. Una escena que es más romántica que hot pero que termina siendo las dos cosas.

La temporada 2 ya tiene luz verde y se centrará en Allie y Dean. Después de todo lo que vimos en el episodio 6 solo con ellos dos, el nivel de anticipación es completamente insoportable.