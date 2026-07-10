La espectacular luna de miel de Taylor Swift y Travis Kelce: un viaje romántico por 4 continentes

El pasado 3 de julio, Taylor Swift y Travis Kelce celebraron su matrimonio en una lujosa y exclusiva ceremonia en el Madison Square Garden, la boda, que reunió a cerca de 1,000 invitados, marcó el inicio de una nueva y emocionante etapa en la vida de la pareja.

El siguiente paso para los recién casados es su tan esperada luna de miel, y varias fuentes aseguran que Taylor y Travis organizaron un impresionante viaje con el que recorrerán cuatro continentes, visitando el Caribe, Europa, Asia y Oceanía.

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La romántica luna de miel de Taylor Swift y Travis Kelce

De acuerdo con medios internacionales, la pareja pasó meses organizando su viaje de bodas, pues se convirtió en su prioridad, ya que buscan pasar el mayor tiempo posible a solas antes de que Travis tenga que regresar a sus entrenamientos con los Kansas City Chiefs.

“Llevan semanas planeando esto y ya informaron a amigos y familiares que estarán ‘desconectados’ durante ese tiempo”, indicó una fuente a The Sun.

Y añadió: “A menos que haya una emergencia, quieren limitar el contacto exterior para vivir plenamente esta experiencia única en la vida, antes de que Travis regrese al campo de fútbol”.

La romántica luna de miel de Taylor Swift y Travis Kelce Getty Images

¿Qué lugares visitarán Taylor Swift y Travis Kelce durante su luna de miel?

Travis y Taylor visitarán cuatro continentes, y la cantante ya está fascinada con las paradas que harán por Europa: “Taylor ya ama esa parte del mundo, la ha visitado antes, y Travis está emocionado de llevarla allí como parte de este viaje”.

La pareja quiere disfrutar de este tiempo a solas: “una experiencia única en la vida en la que pueden ser ellos mismos y disfrutar del tiempo juntos antes de volver al trabajo. Tienen muchas ganas de hacerlo”.

otra fuente señaló que tanto Travis como Taylor, han dicho a su círculo más cercano que no esperen tener muchas noticias sobre ellos durante ese tiempo, pues también quieren mantenerse alejados de los dispositivos móviles.

¿Su luna de miel será grabada?

De acuerdo con el Daily Mail, la luna de miel de la pareja podría ser grabada, aunque no se sabe si será material exclusivo para la pareja, o si será material que podría utilizarse en el futuro para algún proyecto de la pareja.