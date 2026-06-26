¿Zayn Malik quiere tener más hijos? Esto dijo sobre su paternidad y la posibilidad de ampliar su familia

Fue en 2021 cuando Zayn Malik se convirtió en padre de una niña junto a su exnovia Gigi Hadid, la pequeña, llamada Khai, ha crecido alejada de los reflectores de Hollywood, ya que ambos han decidido mantener su vida lo más privada posible para proteger su seguridad y bienestar.

Desde entonces, son pocas las ocasiones en las que el ex One Direction ha hablado sobre su faceta como padre; sin embargo, cuando lo hace, describe su paternidad como una experiencia transformadora que cambió sus prioridades y su forma de ver la vida.

Te podría interesar: Zayn Malik reacciona de forma negativa al romance de Gigi Hadid y Bradley Cooper

Zayn Malik revela cómo lo ha transformado la paternidad

En una reciente entrevista para el podcast Call Her Daddy, Zayn Malik habló sobre la paternidad con un tono reflexivo y lleno de afecto, compartiendo cómo esta etapa ha influido profundamente en su vida y en su manera de ver la vida.

El cantante señaló que ser padre de Khai ha sido una de las experiencias más transformadoras de su vida, su llegada ha cambiado sus prioridades y su sentido de propósito.

También reconoció que la paternidad ha influido directamente en su carrera, pues busca equilibrar su trabajo con el deseo de ser un padre presente y activo en la vida de su hija.

¿Zayn Malik quiere tener más hijos?

Aunque no descarta la posibilidad de tener más hijos, explicó que ahora toma las decisiones con mayor calma, pensando en lo que es mejor para su hija y su familia, pero no duda en dejar la puerta “abierta”.

Zayn no descarta que Khai pueda tener hermanos o hermanas en el futuro, aunque todo dependerá del momento y de cómo evolucione su vida familiar y profesional, ya que por ahora, explicó que su prioridad es disfrutar su etapa como padre y construir recuerdos con su hija antes de tomar cualquier decisión al respecto.

“No es algo que esté intentando conseguir activamente, pero sí, claro que me gustaría tener más hijos”, declaró Zayn

Zayn habló también sobre el equilibrio entre su carrera musical y su rol como padre, y aunque la música sigue siendo una parte fundamental de su vida, ahora busca un balance más estable entre el trabajo en estudio, los escenarios y su tiempo en casa.

Este enfoque refleja una etapa más madura en su vida, en la que prioriza la estabilidad familiar sin dejar de lado su carrera artística.