Zayn Malik reacciona de forma negativa al romance de Gigi Hadid y Bradley Cooper

Zayn Malik y Gigi Hadid protagonizaron un turbulento romance que no terminó bien, ¿qué piensa el cantante de que su ex se haya dado una segunda oportunidad en el amor?

Gigi Hadid y Zayn Malik fueron la pareja del momento durante mucho tiempo. La modelo y el intérprete de Pillow Talk mantuvieron un romance intermitente que culminó con el nacimiento de su hija, Khai, y con una turbulenta separación. Mientras que el ex integrante de One Direction no ha sido vinculado de forma sentimental con nadie, Gigi se encuentra dándose una segunda oportunidad en el amor con uno de los galanes más cotizados de Hollywood: Bradley Cooper.

Conocido por su participación en reconocidas películas como ¿Qué pasó ayer?, Sin Límites, Francotirador y Nace una estrella, Bradley Cooper terminó su relación sentimental con Irina Shayk hace algún tiempo, y ahora parece estar completamente enamorado de Hadid.

Pero ¿qué opina Zayn Malik al respecto?

Zayn Malik reacciona al romance de Gigi Hadid y Bradley Cooper

¿Bradley Cooper y Gigi Hadid juntos? A Zayn Malik no le gusta esto... Después de que la nueva parejita fuera fotografiada de la mano caminando por las calles de Londres, una fuente reveló a Us Weekly que “Zayn no está contento con su relación y nunca lo estará. Y es que debido a que Bradley tiene una gran experiencia con los niños gracias a que comparte a su hija, Lea De Seine, con Irina Shayk, “ha sido la voz de la razón” para Gigi como madre.

“Esta sobrio y sus consejos provienen de sus propias experiencias personales. Bradley le ha advertido a Gigi que hay una diferencia entre una separación saludable y una tóxica”.

La relación de Gigi y Zayn ha ido avanzando a gran velocidad: “Se está poniendo serio muy rápidamente, están juntos todos los días”, dijo otra fuente a Page Six y añadió que lo que enamoró a Bradley de Gigi es que la encuentra intelectualmente interesante.