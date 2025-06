Emily Ratajkowski saco a los hombres heterosexuales de su vida por esta razón

Cuando se trata de proteger nuestra paz mental, hay muchas maneras en las que podemos lograrlo, desde apagar el celular unas horas, hasta consentirse con un regalo carísimo o simplemente decir que no sin culpa. Pero para Emily Ratajkowski, el cambio que más le ayudó fue mucho más radical: sacar de su vida a todos los hombres heterosexuales.

Emily Ratajkowski y su nueva regla para mantener la paz mental: menos hombres, más comunidad

“Todavía me gustan los hombres. Simplemente no tengo ningún hombre heterosexual en mi vida, a menos que sea un interés romántico. En la jerarquía de necesidades, eso está en la cima de la pirámide, lo cual es bueno. [Los hombres son] placer y diversión, pero no son parte de mi esencia”.

Por polémicas o extrañas que parezcan estas declaraciones, no tardó mucho para que en redes sociales muchas mujeres aplaudieran la decisión de Emily, incluso asegurando que seguirán sus pasos.

También agregó que se encuentra en un punto de su vida en la que quiere fortalecer su círculo cercano al crear una comunidad llena de mujeres y personas queer, a la par de equilibrar sus responsabilidades como mamá y su vida social.

Más allá de la anécdota de una celebridad, esta declaración refleja un sentimiento que muchas mujeres comparten hoy, el deseo de construir relaciones más conscientes, sin tanto desgaste emocional, donde no tengan que educar, justificar o cuidar el ego de los demás. Para algunas, esto implica revisar amistades; para otras, redefinir los límites incluso en su propio entorno familiar.

Tal vez no todas hagamos un cambio tan drástico como Emily, pero su decisión pone sobre la mesa algo importante, a veces cuidar tu salud emocional implica cerrar la puerta a ciertas personas.