¿Céline Dion murió? Esto es lo que sabemos sobre los rumores en redes

La cantante canadiense de 57 años se volvió tendencia en redes y no precisamente por su increíble talento musical, sino por su muerte. Ya que se hizo viral una publicación en Facebook en la que se anuncia el supuesto fallecimiento de la intérprete de “My Heart Will Go On”. Esto es lo que sabemos del rumor.

¿Céline Dion está muerta?

La respuesta rápida es no; la cantante no ha muerto y sigue disfrutando de la vida. ¿Entonces por qué se dice que falleció? Todo empezó con la publicación de la página en Facebook llamada “Who remembers?”, la cual compartió una foto de la cantante con un texto que decía lo siguiente:

“Hace 30 minutos, la familia anunció entre lágrimas la triste noticia de la despedida de la legendaria Celine Dion...

Lea la historia completa en el comentario”.

En cuanto a la supuesta información que aseguraba su muerte, al acceder al link en comentarios, este redirigía a un sitio web para adultos. Por lo que solo se trata de una publicación falsa.

¿Qué ha dicho Céline Dion al respecto?

De momento parece que la noticia de su muerte no ha llegado a oídos de la cantante, por lo que ni ella ni su equipo de representantes han salido a negar los rumores. Que, siendo honestas, dudamos que la artista salga a hablar al respecto, pero no sería la primera vez que en redes anuncian su muerte.

La vida de Céline después del diagnóstico

Los rumores y noticias falsas al respecto han aumentado desde que se le diagnosticara en diciembre del 2022 síndrome de la persona rígida. El cual afecta las funciones motrices de la persona y va deteriorando su calidad de vida. Aunque Céline ha admitido que ha pasado momentos muy difíciles desde el diagnóstico, ella ha mantenido una actitud positiva y se ha enfocado en disfrutar su vida.

Y vaya que la está disfrutando, ya que la prueba está en sus publicaciones en redes, donde se muestra feliz y resiliente ante una enfermedad tan compleja. Incluso no tiene mucho tiempo desde que estrenó su colaboración con el DJ Sebastian Ingrosso; la noticia de la canción llegó acompañada de un video de Dion bailando al ritmo de la música, lo cual ha alegrado y enternecido a sus fans.

Tampoco olvidemos que fue hace apenas un año que Céline tomó uno de los escenarios más grandes a nivel mundial y cantó en los Juegos Olímpicos de París 2024. Por lo que los rumores de muerte solo son noticias falsas.