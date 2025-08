La razón por la que Pedro Pascal perdió su papel en la película de terror más esperada del año

Si alguien la está rompiendo como nunca, sin duda es Pedro Pascal, el actor chileno que, con más de 20 años de trayectoria, se ha convertido en una de las estrellas más importantes de Hollywood.

Con grandes éxitos como The Mandalorian, The Last of Us y Los Cuatro Fantásticos, Pedro está en la cima y no parece que vaya a bajar en algún momento cercano. ¿Pero sabías que perdió un papel en una de las películas más esperadas del 2025?

Por sorprendente que parezca, Pascal quedó fuera de uno de los proyectos más prometedores en los últimos años y que, de acuerdo a los críticos, esta entrega tiene todo para convertirse en uno de los clásicos modernos del cine de terror.

¿Por qué Pedro Pascal no sale en Weapons?

Fue durante una entrevista reciente que el director de “Weapons”, Zach Cregge, reveló que el cast original de la película contemplaba a Pedro como uno de los personajes cruciales. Pero la huelga de actores del 2023 atrasó la producción, lo que empezó a afectar las agendas de los involucrados al punto en que se tuvo que cambiar casi por completo al elenco original, entre ellos al guapo y talentoso Pedro Pascal.

¿Qué ha dicho la crítica sobre la película?

Aunque aún no se estrena la película, las reseñas en Rotten Tomatoes hablan maravillas de la película y la han calificado en lo más alto de sus rankings. Por lo que solo nos queda esperar a ver la entrega protagonizada por grandes actores como Josh Brolin y Julia Garner.

¿De qué trata Weapons?

Cuando todos menos uno de los niños de la misma clase desaparecen misteriosamente en la misma noche, a la comunidad le queda preguntarse quién o qué está detrás de su desaparición. La película está protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams y Cary Christopher, junto con Benedict Wong y Amy Madigan. Weapons se estrena el próximo 7 de agosto.