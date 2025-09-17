Ariana Grande rompe el silencio sobre su tour y aclara si vendrá a México

El anuncio del The Eternal Sunshine Tour ilusionó a muchos fans de México con una posible parada, pero Ariana ya rompió su silencio al respecto

Este año sin duda ha estado lleno de grandes anuncios, desde secuelas a propuestas de matrimonio como la de Taylor Swift y Travis Kelce, pero si hay una noticia que rompió el internet, sin duda es el The Eternal Sunshine Tour.

Ya que desde el lanzamiento de su séptimo álbum, la cantante en repetidas ocasiones mencionó que no estaba lista para regresar a los escenarios, ya que tenía muchos proyectos en puerta que la entusiasmaban mucho, entre ellos el estreno de Wicked 2.

Pero algo cambió en los últimos meses, y Ari empezó a hablar sobre la posibilidad de un pequeño tour, el cual mantuvo a los fans al filo de sus asientos. Afortunadamente, la espera no fue mucha, ya que en agosto Ariana compartió las fechas oficiales de su pequeño tour alrededor de Estados Unidos y Europa.

¿Ariana Grande vendrá a México?

Aunque rondaban rumores de posibles fechas adicionales en distintas partes del mundo, la realidad es que el último anuncio de conciertos adicionales fue para Londres. Y con dicho anuncio, Ari rompió el silencio sobre extender su tour a otras partes del mundo con una story en la cual se podía leer lo siguiente:

“Ya están anunciadas todas las fechas de nuestra (ya no es tan) minigira”.

“all of the dates for our mini (not so anymore) tour are now announced” pic.twitter.com/1oadEGVOZQ — Pop Base (@PopBase) September 16, 2025

A pesar de que no lo abordó directamente, es claro que el tour de Ari no llegará a más ciudades del mundo, pero eso no quita que seguiremos bailando al ritmo de “Supernatural” o el resto de las grandes canciones del álbum.