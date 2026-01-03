Suscríbete
Moda y Belleza

Uñas borgoña, la tendencia más elegante para iniciar 2026

El borgoña se posiciona como el color de uñas más elegante de 2026 por sofisticado, versátil y perfecto para looks minimalistas o más intensos

Enero 02, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Etro - Runway RTW - Fall 2014 - Milan Fashion Week

Catwalking/Getty Images

Hay colores que no necesitan presentación porque siempre regresan en el momento justo. En 2026, las uñas borgoña se consolidan como esa elección segura que no falla cuando buscas elegancia sin exagerar. Profundo, sobrio y con carácter, este tono se aleja del dramatismo evidente y apuesta por una sofisticación más silenciosa, pero igual de efectiva.

A diferencia de otros colores intensos que dependen del contexto o de la temporada, el borgoña funciona como un comodín emocional y estético. Tiene la profundidad del vino tinto, la calidez del rojo oscuro y una neutralidad inesperada que lo hace compatible con casi cualquier estilo. En uñas cortas o largas, con acabado brillante o mate, el borgoña no compite con el look, lo complementa.

Parte de su fuerza está en su versatilidad. Este tono se adapta igual de bien a un manicure pulido y minimalista que a propuestas más expresivas, sin perder elegancia. En un momento donde la estética se mueve entre lo funcional y lo personal, las uñas borgoña encajan con esa búsqueda de equilibrio ya que son visibles, pero no ruidosas y sofisticadas, pero fáciles de llevar.

Más que una tendencia pasajera, el borgoña en uñas refleja un cambio de actitud. Habla de seguridad, de elecciones pensadas y de una belleza que no necesita explicarse. En 2026, este color deja claro que la elegancia también puede ser intensa, profunda y perfectamente cotidiana.

Uñas borgoña con acabado brillante

Uñas borgoña brillosas.jpg

Uñas cortas con acabado brilloso

Pinterest

Uñas borgoña con acabado glitter

Borgoña con glitter.jpg

Uñas borgoña con glitter

Pinterest

Uñas borgoña con acabado marmoleado

Uñas borgoña ojo de gato

Uñas borgoña con acabado mate

uñas tendencias en uñas nail art
Eurídice Aiymet Garavito García
