Suscríbete
Moda y Belleza

San Valentín: este es el regalo (y símbolo del tiempo juntos) perfecto para regalar

Febrero 02, 2026 • 
Cosmopolitan
A young man gives the girl a gift for Valentine's Day

Getty Images

En la delicada danza del amor y el afecto, encontrar el regalo perfecto para el Día de San Valentín, que encapsule la profundidad de tus emociones, puede ser un desafío encantador. Así que, entre las muchas opciones, existe un contendiente atemporal que no solo trasciende las tendencias fugaces, sino que también encarna un significado duradero: un reloj Bulova, una declaración que simboliza momentos pasados, presentes y futuros como pareja.

san-valentin-este-es-el-regalo-y-simbolo-del-tiempo-para-regalar-relojes-bulova.png

Y para esta fecha clave, hay una pareja elegante y sofisticada que nos gusta mucho, y que sin duda agregarán al 14 de febrero una dosis de buen gusto. Se trata de dos relojes que se destacan por ser piezas sólidas, elegantes y con carácter, de la colección Surveyor de Bulova, que nos tiene encantadas y sin duda son un must-gift para San Valentín.

san-valentin-el-regalo-y-simbolo-del-tiempo-para-regalar-relojes-bulova.png

Brillo y elegancia: Surveyor para ella

Ideal para darle un toque de distinción y modernidad a tus looks, el modelo 96L345 de la colección Surveyor, cuenta con un movimiento de cuarzo de 3 manecillas, una caja y brazalete realizados en acero inoxidable, broche desplegable de doble pulsador y cristal de zafiro.

Su carátula azul, con efecto en rayo de sol y manecillas luminiscentes en plateado, combinan perfectamente con los colores invernales, por eso creemos que es, en definitiva, un gran regalo para recibir o regalar en San Valentín. ¡Es increíble!

bulova-colección Surveyor.jpg

Sofisticación moderna: Surveyor para él

El modelo 96B469 de la colección Surveyor es una opción impecable para ese chico que te hace flotar. Este reloj cuenta con un movimiento mecánico de cuerda automática de 3 manecillas y fechador en posición de las 3 horas, con gota de aumento. Y 42 horas de reserva de marcha.

Su carátula azul con efecto de rayo de sol y manecillas luminiscentes en plateado, dialoga con la sobriedad del brazalete de acero inoxidable y su caja de 39 mm. Además, el detalle de la tapa transparente permite admirar el corazón de la pieza, un recordatorio de que lo esencial también late a la vista. Este impecable diseño aporta un aire moderno para cada día de su vida.

colección Surveyor-para-hombres.jpg

Piensa en esto, cada vez que él o tú miren su muñeca, recordarán la puntualidad, emoción y felicidad de pensar en esa persona especial en tu corazón, además de (quizá) una promesa de vivir juntos muchos instantes únicos.

También te interesa...
5 Outfits que te salvarán cuando no suena el despertador
Moda y Belleza
5 Outfits que te salvarán cuando no suena el despertador
Mayo 27, 2016
 · 
Cosmopolitan
gat-alarma.jpg
Noticias
Se despertaba tarde todas las mañanas, así descubrió que su gato le estaba apagando la alarma
Septiembre 30, 2019
 · 
Cosmopolitan

Cosmopolitan
Te sugerimos
El azul vuelve a dominar la conversación de moda en 2026.jpg
Moda y Belleza
El azul vuelve a dominar la conversación de moda en 2026
Febrero 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
closet armario pareja casados casa
Amor y Sexo
Closet Wars: La guía definitiva para organizar tu armario estando casada (y no divorciarte en el intento)
Enero 21, 2026
 · 
Leilani Aviles
niacinamida piel skincare
Moda y Belleza
Niacinamida: La guía completa para dominar el ingrediente que te dará una Glass Skin de impacto
Enero 28, 2026
 · 
Leilani Aviles
¿Perfume en la ropa, sí o no Lo que nadie te explica sobre aroma, piel y tejidos.jpg
Moda y Belleza
¿Perfume en la ropa, sí o no? Lo que nadie te explica sobre aroma, piel y tejidos
Enero 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García