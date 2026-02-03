San Valentín: este es el regalo (y símbolo del tiempo juntos) perfecto para regalar

En la delicada danza del amor y el afecto, encontrar el regalo perfecto para el Día de San Valentín, que encapsule la profundidad de tus emociones, puede ser un desafío encantador. Así que, entre las muchas opciones, existe un contendiente atemporal que no solo trasciende las tendencias fugaces, sino que también encarna un significado duradero: un reloj Bulova, una declaración que simboliza momentos pasados, presentes y futuros como pareja.

Y para esta fecha clave, hay una pareja elegante y sofisticada que nos gusta mucho, y que sin duda agregarán al 14 de febrero una dosis de buen gusto. Se trata de dos relojes que se destacan por ser piezas sólidas, elegantes y con carácter, de la colección Surveyor de Bulova, que nos tiene encantadas y sin duda son un must-gift para San Valentín.

Brillo y elegancia: Surveyor para ella

Ideal para darle un toque de distinción y modernidad a tus looks, el modelo 96L345 de la colección Surveyor, cuenta con un movimiento de cuarzo de 3 manecillas, una caja y brazalete realizados en acero inoxidable, broche desplegable de doble pulsador y cristal de zafiro.

Su carátula azul, con efecto en rayo de sol y manecillas luminiscentes en plateado, combinan perfectamente con los colores invernales, por eso creemos que es, en definitiva, un gran regalo para recibir o regalar en San Valentín. ¡Es increíble!

Sofisticación moderna: Surveyor para él

El modelo 96B469 de la colección Surveyor es una opción impecable para ese chico que te hace flotar. Este reloj cuenta con un movimiento mecánico de cuerda automática de 3 manecillas y fechador en posición de las 3 horas, con gota de aumento. Y 42 horas de reserva de marcha.

Su carátula azul con efecto de rayo de sol y manecillas luminiscentes en plateado, dialoga con la sobriedad del brazalete de acero inoxidable y su caja de 39 mm. Además, el detalle de la tapa transparente permite admirar el corazón de la pieza, un recordatorio de que lo esencial también late a la vista. Este impecable diseño aporta un aire moderno para cada día de su vida.

Piensa en esto, cada vez que él o tú miren su muñeca, recordarán la puntualidad, emoción y felicidad de pensar en esa persona especial en tu corazón, además de (quizá) una promesa de vivir juntos muchos instantes únicos.