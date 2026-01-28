Niacinamida: La guía completa para dominar el ingrediente que te dará una Glass Skin de impacto

¿Qué es exactamente la niacinamida?

También conocida como Vitamina B3, es un ingrediente soluble en agua que no se produce de forma natural en nuestro cuerpo, por lo que aplicarla tópicamente es clave. Su magia reside en que es ultra estable, lo que significa que no se oxida fácilmente como la Vitamina C, facilitando muchísimo su uso.

5 Beneficios que te harán amarla (en serio)

Adiós Poros de Fresa: No los desaparece (porque son parte de tu piel), pero ayuda a que se mantengan limpios y elásticos, haciendo que se vean mucho más pequeños y refinados. Control de Brillo Real: Es el mejor aliado para las pieles grasas porque regula la producción de sebo sin resecar. Adiós a las manchas: Ayuda a desvanecer la hiperpigmentación y las marcas que dejó ese granito que te pellizcaste (¡sabemos que lo hiciste!). Barrera de Acero: Estimula la producción de ceramidas, lo que significa que tu piel retendrá mejor la hidratación y estará protegida contra la contaminación. Calma Total: Si sufres de rojeces o rosácea, la niacinamida es como un abrazo calmante para tu rostro.

¿Cómo y cuándo usarla?

La belleza de la niacinamida es su versatilidad. Aquí te dejamos el step-by-step:



¿Cuándo? Puedes usarla tanto en la mañana como en la noche .

Puedes usarla tanto en la como en la . ¿En qué paso? Si usas un sérum, aplícalo después de la limpieza y antes de tu crema hidratante.

Si usas un sérum, aplícalo después de la limpieza y antes de tu crema hidratante. Concentración Ideal: Si eres principiante, busca productos con un 2% o 5%. Si tu piel ya es “guerrera”, el 10% es el estándar de oro para ver resultados rápidos.

El mito: ¿Se puede mezclar con Vitamina C?

Durante mucho tiempo se dijo que no, pero la ciencia moderna dice: ¡SÍ, POR FAVOR! Combinarlas es el combo ganador para una piel luminosa. Solo asegúrate de que tu piel no sea ultra sensible; si lo es, usa Vitamina C de mañana y Niacinamida de noche.

Besties de la Niacinamida (Mejores combinaciones)