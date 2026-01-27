10 libros para sanar tu autoestima que toda mujer debe leer ya

1. Cautivante – John y Stasi Eldredge

Este es un must absoluto si quieres entender la naturaleza profunda de tu corazón. A diferencia de otros libros, Cautivante explora los deseos que toda mujer lleva dentro: ser cortejada, ser parte de una aventura y ser la heroína de su propia historia. Es una invitación a sanar las heridas del pasado y descubrir que tu belleza no es algo que logras, sino algo que ya eres.

2. Indomable – Glennon Doyle

Si sientes que has pasado toda tu vida tratando de encajar en una caja para complacer a los demás, este libro es tu grito de guerra. Glennon te enseña que una “buena mujer” no es la que se abandona a sí misma, sino la que es fiel a su voz interior. Es perfecto para dejar de pedir permiso por existir.

3. Los dones de la imperfección – Brené Brown

La reina de la vulnerabilidad nos explica por qué tratar de ser perfectas es el enemigo número uno de la felicidad. Este libro te da las herramientas para soltar el “qué dirán” y abrazar tus fallas como parte de tu poder. Spoiler: ser vulnerable te hace más fuerte, no más débil.

4. Mujeres que corren con los lobos – Clarissa Pinkola Estés

Un clásico de la psicología femenina. A través de mitos y cuentos antiguos, la autora te ayuda a recuperar tu “mujer salvaje”, esa parte instintiva y poderosa que la sociedad a veces nos obliga a dormir. Es una lectura densa, pero cambia-vidas.

5. Cómo hacer que te pasen cosas buenas – Marian Rojas Estapé

¿Sabías que tu autoestima tiene mucho que ver con tu bioquímica? La psiquiatra Marian Rojas te explica cómo gestionar el cortisol (la hormona del estrés) y cómo educar a tu mente para enfocarte en lo positivo sin caer en el positivismo tóxico. Ciencia y amor propio en un solo lugar.

6. Usted puede sanar su vida – Louise Hay

La biblia del amor propio. Louise Hay fue pionera en enseñarnos cómo nuestros pensamientos moldean nuestra realidad. Si necesitas aprender a hablarte con amabilidad y usar afirmaciones que realmente funcionen, este libro es el punto de partida ideal.

7. Querida Ijeawele: Un manifiesto feminista en quince consejos – Chimamanda Ngozi Adichie

Aunque suena a política, es puro empoderamiento. Adichie nos recuerda que nuestro valor no depende de la mirada masculina ni de roles de género anticuados. Es una lectura breve pero potente que te hará caminar con la frente más en alto.

8. Autoestima automática – Silvia Congost

La psicóloga Silvia Congost es experta en dependencia emocional. En este libro, te ayuda a identificar por qué buscas validación fuera y te da pasos prácticos para construir una autoestima sólida que no dependa de si tienes pareja o no.

9. El poder de confiar en ti mismo – Curro Cañete

Este libro es como tener a tu mejor amigo dándote el mejor consejo de tu vida. Es práctico, directo y te motiva a tomar decisiones valientes. Ideal si sientes que el miedo te tiene estancada en tu zona de confort.

10. Come, Reza, Ama – Elizabeth Gilbert

No te dejes llevar solo por la película. El libro profundiza mucho más en el proceso de desmoronarse para volver a construirse. Es el recordatorio perfecto de que nunca es tarde para mandarlo todo a volar y redescubrir qué es lo que te hace sentir viva.



¿Por dónde empezar?

No intentes leerlos todos a la vez. Elige el que más resuene con tu situación actual. Pon una playlist de lo-fi, sírvete un té (o una copa de vino) y regálate ese momento de conexión contigo misma. ¡Te lo mereces!