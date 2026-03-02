Suscríbete
Amor y Sexo

Mejora tus orgasmos entendiendo tu rol en la cama

¿Recibes o lideras? Te explicamos qué significa ser ‘Pillow Princess’ o ‘Stone Butcher’ y cómo estos roles afectan tu satisfacción en pareja

Marzo 02, 2026 • 
Scarlet Valencia
Orgasmo.jpg

Freepik

Pocas cosas son tan reveladoras como la dinámica de poder y entrega bajo las sábanas. A menudo, la falta de satisfacción no se debe a la técnica, sino a que no estamos alineadas con nuestro “lenguaje de placer”. Entender si eres una Pillow Princess o una Stone Butcher no es una etiqueta restrictiva, sino una brújula para comunicar tus necesidades y alcanzar el orgasmo de forma mucho más consciente y fluida.

Descifrando los roles de placer

Pillow Princess

Es aquella mujer que encuentra su mayor placer en ser atendida. Le gusta ser el centro de la experiencia, recibir caricias y dejar que su pareja tome la iniciativa y el ritmo. No es “flojera”, es una preferencia por la receptividad y la vulnerabilidad absoluta.

Stone Butcher

Es el perfil de quien disfruta teniendo el control. Su satisfacción viene de observar el placer ajeno, de dirigir el encuentro y de ser quien “da”. Se siente empoderada al liderar la situación.

¿Por qué importa?

Cuando dos personas con el mismo rol se encuentran la química se estanca. Hablar de esto con tu pareja permite que ambos exploren sus fantasías desde un lugar de seguridad. Saber quién eres en la habitación es el primer paso para dejar de fingir y empezar a sentir.

Si te reconoces como pillow princess, deja de sentirte culpable por “no hacer nada"; tu talento es la entrega y la receptividad, así que enfócate en verbalizar lo que sientes para guiar a tu pareja. Si eres stone butcher, abraza tu poder y usa esa energía para coreografiar el encuentro, pero recuerda que el control también incluye saber cuándo soltarlo.

También te podría interesar...
sexo
Amor y Sexo
¿Cuánto debería durar el sexo?
Abril 07, 2025
 · 
María Dávalos
Infieles
Amor y Sexo
¿Quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres?
Abril 06, 2025
 · 
María Dávalos
sexo
Amor y Sexo
¿A qué edad los orgasmos son más intensos?
Abril 05, 2025
 · 
María Dávalos

vida sexual Intimidad placer sexual
Scarlet Valencia
Te sugerimos
expectativas-sexo-vs-lo-que-realmente-es.jpg
Amor y Sexo
¿Qué tan cierto es que los hombres se enamoran después de tener relaciones sexuales?
Octubre 09, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
pareja tomando café sobre la mesa
Amor y Sexo
3 conversaciones que debes tener con tu pareja el domingo para evitar peleas el resto de la semana
Marzo 01, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Jacob-Elordi-soltero.jpg
Amor y Sexo
¿Por qué hay personas que nos ‘huelen’ a obsesión instantánea?
Marzo 01, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Imperdonables de la primera cita
Amor y Sexo
¿Cómo saber si tu pareja es compatible contigo en la intimidad antes de llegar a la cama?
Marzo 01, 2026
 · 
Scarlet Valencia