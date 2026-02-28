Test: ¿Qué tipo de ‘lenguaje del placer’ tienes según tu signo?

Seguro ya conoces los “lenguajes del amor”, pero en la intimidad, cada signo vibra en una frecuencia distinta. Identificar qué es eso que realmente te hace desconectar de la mente para conectar con tu cuerpo con sólo 3 preguntas.

Instrucciones: Elige la opción que más te vibre y suma tus respuestas.

1. Tu escenario ideal de sábado noche es…

A. Una cena con texturas exóticas, velas con aroma a sándalo y sábanas de seda.

B. Una charla profunda con contacto visual intenso y una confesión al oído.

C. Un maratón de besos y caricias sin prisas, sintiendo el peso del otro sobre ti.

D. Una escapada espontánea, probar algo nuevo y sentir mucha adrenalina.

2. ¿Qué es lo que más te desconecta durante el encuentro?

A. Una luz demasiado fuerte o un sonido molesto.

B. Sentir que mi pareja está distraída o “lejos” mentalmente.

C. Que no haya suficiente contacto físico previo o caricias suaves.

D. Caer en la misma rutina de siempre; necesito variedad.

3. Para ti, el mejor “juego previo” empieza cuando…

A. Me pongo mi perfume favorito y cuido cada detalle del ambiente.

B. Recibo un mensaje sugerente a mitad del día que me hace imaginar escenarios.

C. Caminamos de la mano o siento un roce “accidental” en la espalda.

D. Me retan a probar algo que nunca he hecho antes.

Tus resultados según tu elemento:

Mayoría A: Tu lenguaje es el confort erótico (Tierra: Tauro, Virgo, Capricornio) Para ti, el placer entra por los cinco sentidos. Eres la reina de las texturas y los aromas. Si el entorno es estético y huele bien, tu cuerpo se rinde por completo.

Mayoría B: Tu lenguaje es la intimidad verbal (Aire y Agua: Géminis, Libra, Acuario / Cáncer, Piscis) Tu órgano erógeno más grande es el cerebro. Necesitas conexión, palabras al oído y sentirte validada. un buen cumplido o una charla profunda son mejores que cualquier técnica de manual.

Mayoría C: Tu lenguaje es la vulnerabilidad física (Tierra y Agua: Escorpio, Cáncer, Tauro) Eres de las que necesitan sentir la piel en todo momento. Los abrazos largos y el contacto constante te dan la seguridad necesaria para soltarte y disfrutar al máximo.

Mayoría D: Tu lenguaje es la adrenalina compartida (Fuego: Aries, Leo, Sagitario) Lo tuyo es la chispa y el dinamismo. Te aburres rápido por lo que necesitas sentir que hay una conquista o una aventura de por medio para encenderte de verdad.

No importa cuál sea tu resultado, el lenguaje más importante es el que te hace sentir más viva.