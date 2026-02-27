Suscríbete
Amor y Sexo

Posición 72 vs Posición 69: ¿Cuál es mejor y por qué son las favoritas?

Desglosamos las diferencias entre la viral posición 72 y la clásica 69 para que tú y tu pareja eleven su intimidad

Febrero 27, 2026 • 
Scarlet Valencia
En el mundo de la intimidad, no todo es “llegar a la meta”. A veces buscamos una explosión de sensaciones físicas y otras, simplemente, sentir que estamos en total sintonía con la otra persona. Aunque ambas posiciones comparten números parecidos, la realidad es que sus objetivos y la respuesta de nuestro sistema nervioso son completamente distintos.

La 69: El clásico de la reciprocidad

Todas la conocemos, pero pocas la analizamos desde la conexión. Es ideal cuando buscas una experiencia lúdica y de igualdad total. Para muchas, la estimulación simultánea puede generar una “distracción sensorial"; es decir, tu cerebro no sabe si concentrarse en lo que estás sintiendo o en lo que estás haciendo. Por eso, más que para un orgasmo explosivo, es la posición reina para la exploración y el juego previo prolongado.

La 72: El nuevo estándar del placer enfocado

En esta variante (donde ambos están de lado, pero uno ligeramente más elevado), la clave es el acceso y la profundidad. A diferencia de la 69, la 72 permite un contacto piel con piel mucho más estrecho y una estimulación del clítoris más directa y constante. Es una posición diseñada para el placer físico puro.

Si el plan es reconectar tras una semana pesada y reírse un rato, la 69 es su mejor aliada. Pero, si lo que quieres es desconectarte del mundo y enfocarte en una respuesta física potente, la 72 es la actualización que tu recámara estaba pidiendo.

