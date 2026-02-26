Suscríbete
Amor y Sexo

5 lugares ‘inesperados’ donde las mujeres alcanzan más placer (y no es donde tú crees)

Si quieres explorar nuevas sensaciones, aquí te revelamos las zonas erógenas que la ciencia (y tu cuerpo) tenían olvidadas

Febrero 26, 2026 • 
Scarlet Valencia
Mujer sonriendo de placer en la cama

Cavan Images/Getty Images

A veces nos obsesionamos tanto con el “objetivo final” que nos olvidamos de que el cuerpo femenino es, literalmente, un mapa del tesoro lleno de terminaciones nerviosas esperando ser activadas. ¡Olvida por un momento lo que ya conoces! Aquí tienes los 5 puntos clave para redescubrir tu mapa del placer.

Detrás de las orejas

Es una zona ultra sensible conectada con receptores táctiles que envían señales directas al sistema de recompensa del cerebro. Un susurro o un beso suave aquí puede desencadenar una respuesta eléctrica en todo el cuerpo.

El cuero cabelludo

Un masaje firme durante el juego previo libera oxitocina de forma masiva, reduciendo el cortisol (la hormona del estrés) y permitiéndote una entrega mucho más profunda.

La nuca

Es uno de los puntos más vulnerables y sensuales. Al ser una zona donde la piel es delgada, la sensibilidad térmica y táctil es altísima, ideal para besos lentos.

La parte posterior de las rodillas

Es un punto ciego del placer. Esta zona guarda una sensibilidad que, cuando se estimula con suavidad, genera una anticipación que el cerebro traduce como pura euforia.

La cara interna de los muslos

Al estar tan cerca de las zonas principales pero sin llegar a ellas, estimular esta parte crea una tensión erótica y una respuesta nerviosa que prepara al cuerpo para un clímax más intenso.

Al final del día, el placer es una conversación entre tu piel y tu mente; atrévete a cambiar de tema y explorar lo inesperado.

Scarlet Valencia
