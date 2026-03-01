Suscríbete
3 conversaciones que debes tener con tu pareja el domingo para evitar peleas el resto de la semana

Te damos las preguntas clave para hacerle a tu pareja en domingo y asegurar una semana libre de dramas y resentimientos

Marzo 01, 2026 • 
Scarlet Valencia
El domingo es el día del reset, pero también el momento en que la ansiedad por la semana que viene empieza a filtrarse. Una charla de 15 minutos un domingo por la tarde puede ser la diferencia entre una semana de equipo o una semana de extraños bajo el mismo techo.

La logística del caos

¿Quién cocina, quién pasea al perro o quién hace las compras? Ponerse de acuerdo hoy evita el resentimiento de “yo hago todo” el miércoles por la tarde.

El ‘low battery check’

Pregúntale: "¿Qué tanta energía tienes para esta semana?”. Si uno de los dos viene muy agotado, el otro puede tomar el relevo sin que haya peleas por falta de atención.

El momento de conexión

Elijan una noche para que sea sagrada. Saber que tienen ese espacio reservado les ayuda a sobrellevar el estrés de la semana.

El amor se construye en los detalles y en la empatía diaria. Tómense ese café, hablen claro y dejen que el lunes llegue sin pesos extra.

parejas exitosas amor sano vida en pareja
Scarlet Valencia
