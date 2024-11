Esta regla no funciona igual en todas las relaciones, pero de acuerdo.a los expertos, tu ex te extrañará después de un periodo de tiempo

¿Acabas de terminar una relación y te sientes nostálgica pero tu ex no? Seguro has comenzado a preguntarte si te extrañará, si lo hará eventualmente y cuánto tiempo demorará en hacerlo. El tiempo puede variar dependiendo de diferentes factores, como la intensidad emocional de la relación, su personalidad y manejo emocional y las circunstancias de la separación, sin embargo sí existe un estimado...

Cuánto tarda un hombre en darse cuenta de que te extraña

Inmediatamente después de la separación (días a semanas)

Cambiar abrutamente su rutina puede llevar a un hombre a extrañarte de forma irremediable de forma inmediata, especialmente si estaban acostumbrados a su presencia diaria, a hablar de forma recurrente durante el día o a hacer algunas actividades juntos.

Después del periodo de libertad (semanas a meses)

Lo más común es que después de que un hombre termine una relación duradera o emocionalmente intensa, busque un tiempo a solas con sus amigos, o bien, que trate de refugiarse en otra mujer porque sentirán un alivio inicial. Sin embargo, después de algunas semanas o meses comenzará a sentirse nostálgico si es que aún tiene sentimientos fuertes por ti y comenzará a exrañar la conexión emocional y la autenticidad que había entre ustedes, sobre todo cuando la “emoción” de estar solo desaparezca.

¿Cuánto tiempo tardamos en superar una ruptura? La ciencia responde Getty Images

Cuando enfrentan un desencadenante emocional

¿Escuchó una canción que le recuerda a ti u olió tu perfume en otra persona? Existen algunos momentos específicos que porían hacerlo extrañarte, como por ejemplo:



Ver fotos o videos tuyos

Pasar por situaciones difíciles donde solías apoyarlo

Cuando te ve feliz con alguien más

Periodos estimados por etapa

Relaciones recientes pero intensas: Te puede extrañar desde el día 1 o desde la primera semana.

Relaciones largas con rutinas establecidas: Puede tardar de 1 a 3 meses en extrañarte.

Relaciones conflictivas: El sentimiento de nostalgia tarda un poco más en presentarse, por lo que comienza a extrañarte de 3 a 6 meses.