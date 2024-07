¿Quieres saber si un hombre está enamorado de ti? Fíjate en la forma en la que te saluda en Whatsapp

La Inteligencia Artificial llegó a nuestras vidas para solucionar un sin fin de problemas, entre los que figuran los del ámbito sentimental. Muchas personas utilizan este tipo de herramientas para descubrir el tipo de vínculo que tienen con otro individuo. De hecho, una mujer reveló que la IA pudo ayudarle a detectar si un hombre está interesado en ella.

“Utilizando ChatGPT para que me haga un analisis profundo de las conversaciones de WhatsApp de alguien que me gusta”, dijo la mujer. Pero esto no es lo único que puede revelar esta tecnología sobre el comportamiento de los hombres en WhatsApp.

Así saluda en WhatsApp un hombre enamorado, según la Inteligencia Artificial

De acuerdo a la Inteligencia Artificial, un hombre enamorado suele saludar a la mujer que le gusta con mucha calidez y atención:

1.Sencillo, pero personalizado y afectuoso:

“Buenos días (inserte aquí apodo cariñoso)”.

“Hola mi amor, ¿cómo estás?”

2. Con interés genuino:

¡Hola! ¿Cómo te fue hoy?

“Hey”, ¿qué tal va tu día?

3. Usando apodos cariñosos:

Hola, preciosa.

Buen día, hermosa

4. Con emojis:

Buenos días, mi vida 🥰😍

Hola, guapa 😁