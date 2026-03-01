Suscríbete
Amor y Sexo

¿Por qué hay personas que nos ‘huelen’ a obsesión instantánea?

Descubre qué es el MHC y por qué tu nariz tiene la última palabra al elegir a tu próxima pareja (o tu próxima obsesión)

Marzo 01, 2026 • 
Scarlet Valencia
Jacob-Elordi-soltero.jpg

Getty Images

¿Te ha pasado que alguien te atrae locamente y ni siquiera sabes por qué? No es su perfume, ni su sonrisa, ni siquiera su forma de hablar; es algo mucho más primario que sucede a nivel celular.

¿Qué es el MHC?

Existe algo llamado Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC), un conjunto de genes del sistema inmune que emitimos a través del sudor y la piel.

La ciencia dice que tu piel tiene un radar invisible diseñado para detectar la genética perfecta, para que nuestra descendencia sea más fuerte. Por eso, ese olor a “limpio y adictivo” que sientes en alguien no es su perfume, es su genética gritándole a la tuya que son el match perfecto. Es la “obsesión” más natural que existe.

Diferencia entre “me gusta su perfume” y “me obsesiona su olor”

El efecto “imán”

Cuando hay compatibilidad de MHC, el olor de la otra persona actúa como una droga en tu sistema límbico, liberando dopamina y oxitocina.

La calma instantánea

Curiosamente, el olor de la persona “químicamente correcta” para ti no solo te excita, sino que tiene el poder de bajar tus niveles de cortisol (estrés) al instante. Es por eso que robarle una sudadera a tu crush se siente como terapia.

La próxima vez que sientas que alguien te “huele” a adicción, no culpes a tu corazón, culpa a tu biología. Tu cuerpo sabe cosas que tu mente aún no procesa, y esa “obsesión” es simplemente tu instinto diciéndote que ahí hay algo extraordinario.

