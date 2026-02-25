Suscríbete
Amor y Sexo

¿Es compatibilidad o solo ‘química de trauma’? Por qué nos enganchamos de lo que nos hace daño

Descubre si tu conexión es real o si estás viviendo una ‘química de trauma’, el fenómeno que nos hace confundir ansiedad con amor

Febrero 25, 2026 • 
Scarlet Valencia
Amor que hace daño

J Studios/Getty Images

IMPORTANTE: Identificar que estás en una relación basada en la “química de trauma” es el primer paso, pero salir de ella puede ser un proceso complejo. Si te sientes atrapada en un ciclo de inestabilidad, ansiedad o dependencia emocional, recuerda que no tienes que hacerlo sola. Te recomendamos buscar el acompañamiento de un profesional de la salud mental.

Seguro te ha pasado que conoces a alguien y la chispa es tan intensa que se siente casi eléctrica, pero esa misma intensidad viene acompañada de una montaña rusa de ansiedad. En psicología, esto se conoce frecuentemente como química de trauma. A diferencia de la compatibilidad sana, que se siente como paz, la química de trauma se siente como una adicción.

El reconocimiento de heridas

Nos sentimos atraídas por personas que activan nuestras heridas de la infancia. Si creciste buscando la aprobación de un padre ausente, inconscientemente buscarás una pareja que te dé “migajas” para sentir la euforia de cuando finalmente te presta atención.

¿Mi ansiedad ha influido en mi relación.jpg

Getty images

La confusión de la ansiedad

El cerebro suele confundir las mariposas en el estómago con señales de alerta. Si tu sistema nervioso está en modo “lucha o huida” debido a la incertidumbre de la otra persona, puedes interpretar erróneamente ese estrés como una pasión desbordante. Recuerda que una de tus escudos principales es tu intuición, aprende a escucharla: si la emoción que sientes viene desde el miedo o la duda, no es amor.

El ciclo de recompensa intermitente

Al igual que en las apuestas, el hecho de que tu pareja sea cariñosa solo a veces crea una dependencia química de dopamina. Esperas el “subidón” de afecto después de un periodo de frialdad, creando un vínculo que es difícil de romper.

Entender que la paz es más sexy que el caos es el primer paso para una relación de alto valor. Si se siente como una batalla, probablemente no sea amor, sino tu trauma buscando resolución.

Tembién te puede interesar...
¿Cuánto se tarda un hombre en superar a su ex?
Amor y Sexo
10 razones válidas para terminar una relación, según la psicología
Febrero 06, 2026
 · 
Leilani Aviles
Cuál es la diferencia entre violencia doméstica y violencia de género
Amor y Sexo
Cómo saber si tu pareja ejerce violencia sobre ti (y qué hacer si sospechas que sí)
Enero 23, 2026
 · 
Leilani Aviles
pelea pareja enojo toxico violencia
Amor y Sexo
Test: 20 señales de que vives violencia psicológica en tu relación amorosa
Enero 21, 2026
 · 
Leilani Aviles
pareja peleando toxico
Amor y Sexo
10 riesgos de permitir gritos en tu relación amorosa y la falta de límites
Enero 20, 2026
 · 
Leilani Aviles

salud mental amor propio relaciones tóxicas
Scarlet Valencia
Te sugerimos
a-que-huele-el-miembro-de-un-hombre-sano.jpg
Amor y Sexo
Cómo huele el miembro de un hombre sano
Abril 04, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Naked woman leaving sleeping lover
Amor y Sexo
Los riesgos emocionales de tener intimidad sin compromiso de forma recurrente
Febrero 18, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
como-saber-si-te-estan-haciendo-un-amarre.jpg
Amor y Sexo
Señales de que alguien te está haciendo un amarre (o hechizo de amor)
Junio 19, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
QUE-SIGNIFICA-QUE-UN-HOMBRE-LLEGUE-AL-ORGASMO-AL-MISMO-TIEMPO-QUE-TU.jpg
Amor y Sexo
¿Qué significa que un hombre llegue al clímax al mismo tiempo que tú?
Noviembre 15, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja