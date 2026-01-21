Test: 20 señales de que vives violencia psicológica en tu relación amorosa
¿Amor del bueno o manipulación extrema? ¿Sientes que caminas sobre cáscaras de huevo cada vez que estás con él? A veces el “te amo” esconde un “te controlo”. Despójate de las dudas y descubre si lo que vives es romance o violencia psicológica disfrazada.
A veces, las heridas más profundas no son las que se ven en el espejo. Sabemos que el abuso no siempre empieza con un grito; a menudo comienza con un mensaje pasivo-agresivo o una “bromita” que te hace sentir pequeña. Si te has preguntado más de una vez si estás exagerando o si tu relación se está volviendo tóxica, este test es para ti.
Responde con el corazón en la mano (y la mente fría).
El Test: 20 señales de que podrías estar viviendo violencia psicológica
- ¿Aplica el Gaslighting? Te dice que “estás loca” o que “las cosas no pasaron así”, haciéndote dudar de tu propia memoria. Ejemplo: Le reclamas un coqueteo y termina convenciéndote de que tú lo imaginaste todo.
- ¿Controla tu outfit? Critica lo que te pones diciendo que es “por tu bien” o porque “te ves mal”. Ejemplo: “Esa falda está muy corta, parece que buscas llamar la atención de otros”.
- ¿Te hace “la ley del hielo”? Si se enoja, deja de hablarte por horas o días como castigo. Ejemplo: Ignora tus llamadas y mensajes hasta que tú le pides perdón (aunque no hayas hecho nada).
- ¿Revisa tu celular? Te pide las contraseñas o aprovecha cuando te bañas para ver tus chats. Ejemplo: “Si no tienes nada que esconder, ¿por qué te molesta que lo vea?”.
- ¿Te aísla de tu squad? Habla mal de tus amigas o pone pretextos para que no vayas a reuniones familiares. Ejemplo: “Tus amigas son una mala influencia, prefiero que nos quedemos solos hoy”.
- ¿Es el rey del sarcasmo hiriente? Te hace bromas pesadas frente a otros y si te quejas, te dice “demasiado sensible”. Ejemplo: “Ay, no aguantas nada, solo era un chiste sobre lo mucho que comes”.
- ¿Cuestiona tu capacidad profesional o intelectual? Minimiza tus logros o te hace sentir que no podrías lograr nada sin él. Ejemplo: "¿Te dieron el ascenso? Seguro fue por suerte, ni te esfuerzas tanto”.
- ¿Te culpa de sus reacciones? Si explota o te grita, dice que fue porque tú “lo provocaste”. Ejemplo: “Yo estaba tranquilo, pero tú siempre sabes cómo sacarme de quicio”.
- ¿Controla tu dinero? Aunque tú trabajes, cuestiona en qué gastas cada peso o te pide cuentas detalladas. Ejemplo: "¿Para qué te compraste eso? No me consultaste y es un gasto innecesario”.
- ¿Usa el chantaje emocional? Amenaza con hacerse daño o dejarte si no haces lo que quiere. Ejemplo: “Si sales con ellos, es porque ya no me amas y no sé qué sería capaz de hacerme”.
- ¿Te vigila en redes sociales? Te reclama por dar likes o por quién te sigue. Ejemplo: "¿Quién es ese tipo que te dio ‘me encanta’ en tu foto? Bloquéalo ahora mismo”.
- ¿Sientes miedo de su reacción? Filtras lo que vas a decir o hacer para evitar que se enoje. Ejemplo: Dejas de contarle un éxito en tu trabajo porque sabes que se pondrá de mal humor.
- ¿Te compara constantemente? Usa a sus ex o a otras mujeres para hacerte sentir insuficiente. Ejemplo: “Mi ex nunca me hacía estas escenas, ella sí era relajada”.
- ¿Invade tu espacio personal? No respeta tus momentos de soledad o tus hobbies. Ejemplo: Se aparece de sorpresa en tu oficina o gimnasio solo para “checar” qué haces.
- ¿Toma decisiones por ti? Desde qué vas a comer hasta qué plan harán el fin de semana, sin consultarte. Ejemplo: “Ya le dije a mis papás que iríamos a cenar, ni modo que me dejes mal”.
- ¿Te hace sentir responsable de su felicidad? Si está deprimido o enojado, es “tu deber” arreglarlo. Ejemplo: “Estoy así por tu culpa, si fueras más cariñosa yo sería feliz”.
- ¿Destruye objetos en las peleas? No te toca a ti, pero avienta el celular, golpea la mesa o patea puertas. Ejemplo: Rompe una foto tuya o golpea la pared junto a tu cabeza.
- ¿Presiona para tener sexo? Te hace sentir culpable si no tienes ganas o te compara con “otras que sí quieren”. Ejemplo: “Si de verdad me quisieras, no me pondrías pretextos”.
- ¿Miente de forma compulsiva? Te oculta cosas pequeñas y grandes, y cuando lo descubres, voltea la situación. Ejemplo: Dice que estaba en el trabajo cuando en realidad salió con alguien más.
- ¿Sientes que has perdido tu esencia? Miras atrás y ya no reconoces a la mujer segura y alegre que eras antes de estar con él.
RESULTADO: ¿Cuál es el veredicto?
- De 1 a 3 “Sí": Son orange flags. No las dejes pasar. Establece límites hoy mismo o estas conductas crecerán como una bola de nieve.
- Más de 5 “Sí": Amiga, date cuenta. Estás en una relación con dinámicas de abuso. La violencia psicológica es el paso previo a la física.
- Más de 10 “Sí": Estás viviendo violencia psicológica severa. Es momento de buscar ayuda profesional y una red de apoyo para salir de ahí de forma segura.