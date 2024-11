Aunque no lo digan abiertamente, hay cosas que los hombres odian durante el sexo, ¿te imaginas cuáles son?

Los hombres no son nada difíciles en la cama, aunque en ocasiones no expresan lo que realmente está pasando por su cabeza. Por ejemplo, algunas de las cosas que más disfrutan durante la intimidad, pero no te lo dicen, es cambiar de posición, que seas activa, que le demuestres que te atrae, que recurras el dirty talk y que no te dé vergüenza gemir. Pero por el contrario, hay ciertos detalles que ellos no disfrutan de su pareja en la cama, aquí te revelamos cuáles son...

Cosas que los hombres no quieren que hagas durante el sexo pero no te lo dicen

Que te quejes de tu cuerpo

Aunque no lo creas, el físico no es una de las cosas que más les importa a los hombres durante el sexo. Es verdad que son muy visuales, pero la realidad es que no se están fijando en tus defectos, al contrario. Que pongas trabas por sentirte insegura, como hacerlo con la luz apagada o evitar ciertas posiciones porque no quieres que te vea a detalle, es un turn off para ellos.

Que no tomes la delantera

Ten iniciativa, los hombres adoran que una mujer sea capaz de tomar las riendas durante la intimidad. Propón nuevas posturas sexuales, lleva a cabo tus dantasías íntimas sin temor al ‘qué dirán’’ y no esperes a que sea él quien tome la iniciativa durante el acto sexual.

Que no seas comunicativa

¿Te gusta lo que está haciendo y cómo lo está haciendo? Dilo. Y si no te gusta, ¡también dilo! ¿Prefieres el sexo rudo? Él quiere saberlo, pero también quiere enterarse si prefieres que sea romántico y lento. Los hombres no disfrutan que una mujer sea pasiva en la cama.

Que seas silenciosa

Gime, grita y di lo que esté pasando por tu cabeza. A los hombres les excita ver que su pareja está disfrutando de la intimidad, y por el contrario, les causa conflicto no saber si te está gustando lo que están haciendo. Está bien que seas reservada, pero fluye un poco más y disfruta del momento sin reservas.

Que finjas llegar al orgasmo

¿Por qué fingir un orgasmo en lugar de decirle a tu pareja sexual que la estimulación que estás recibiendo no te está generando placer sexual? Una encuesta realizada por una plataforma de encuentros extraconyugales reveló las razones por las que un gran porcentaje de mujeres mexicanas fingen los orgasmos durante el sexo: su pareja es impaciente y porque quieren terminar de forma rápida la actividad sexual porque no tienen ganas de tener sexo con su pareja. Sin embargo, los hombres prefieren que no termines a que finjas que lo haces.