Los hombre sí esperan cosas específicas de las mujeres en la cama, pero no todos ellos lo dicen abiertamente

¿Qué quiere un hombre en el dormitorio? Si bien sus gustos en la intimidad dependen de diferentes factores, y sobre todo, de su personalidad, los expertos señalan que el género masculino coincide en algunos gustos específicos. Sin embargo, en ocasiones no son tan directos y prefieren no pedir lo que está cruzando por su mente, pues es posible que se avergüencen de admitir algunas de las cosas que les gustan durante el sexo.

Entonces, ¿cuáles son las cosas más comunes que los hombres quieren en la cama pero que pocas veces lo piden?

Cosas que los hombres quieren que hagas durante el sexo pero no te lo dicen

Cambiar de posición

Aunque la postura del misionero es satisfactoria y suele ser la más común, los hombres desean probar nuevas posturas para elevar la temperatura. En secreto está deseando que lo sorprendas con una posición más atrevida; una encuesta realizada en Estados Unidos a mil personas reveló las posturas que provocan que la excitación de los hombres incremente de forma significativa y que por lo tanto, lleguen al orgasmo más rápidamente. Estos fueron los resultados:



El perrito (35%)

El misionero (24%)

La vaquera (15%)

Prone bone (8%)

69 (7%)

Cuánto tiempo aguanta un hombre sin tener relaciones íntimas Getty Images

No seas pasiva

Aunque se cree que a los hombres les gusta tomar las riendas durante el sexo, la realidad es que adoran que las mujeres propongan nuevas posiciones y que participen activamente en la intimidad. No lo dudes, él está deseando que seas tú quien esté al mando.

Que le demuestras que te atrae

¿Te excita solo aroma? Dícelo. ¿Te gusta su cuerpo? No dudes en hacérselo saber. Un hombre quiere que lo desees y que se lo demuestres en la cama, eso lo excitará en cuestión de segundos.

Cosas que los hombres quieren que hagas durante el sexo pero no te lo dicen Getty images

Gime

Y hazlo sin vergüenza. ¿Por qué la gente gime durante el sexo? Lo más probable es que lo haga porque se está divirtiendo, dice Gigi Engle, embajadora de la marca LifeStyles, entrenadora sexual certificada y autora de “All the F*cking Mistakes: A Guide to Sex, Love, and Life”. “Es una respuesta natural y animal en el nivel más básico”, dice. “Cuando sentimos placer, comenzamos a perder el control sobre nuestros cuerpos. Los gemidos [generalmente] significan que lo que está haciendo tu pareja se siente bien”, dice Engle. "¡Si algo se siente bien, haz algo de ruido para hacerles saber que deben seguir haciendo eso! Los gemidos son un buen indicador de que algo está funcionando y el silencio es un buen indicador de que no”.

Que hables sucio

Los hombres suelen buscar nuevas formas de romper con la rutina y buscan desarrollar técnicas novedosas para excitarse y excitar a su pareja; una buena forma de cumplir con ese objetivo es hablarle eróticamente a la persona con la que tienes relaciones sexuales. Juega con los tonos de tu voz para hacer más interesante el asunto; es importante que intentes convertir el momento en algo divertido, sube y baja los tonos de voz para que no suene plana todo el tiempo, también puedes incluir algún sonido sexy, como un gemido.