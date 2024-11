¿Qué pasa por la mente de un hombre al llegar al clímax al mismo tiempo que su pareja?

Aunque no lo creas, no todas las parejas logran tener orgasmos sincronizados durante el sexo, usualmente uno de los dos involucrados llega al clímax antes que el otro. Sin embargo, hay quienes tienen la facilidad de terminar al mismo tiempo que la persona con la que se encuentran teniendo sexo, pero ¿a qué se debe esta situación y qué significa en la intimidad?

Conexión emocional

Que un hombre llegue al orgasmo al mismo tiempo que tú puede reflejar un vínculo emocional profundo y una gran compatibilidad sexual entre ambos. Esta sincronización es un fiel reflejo de confianza, comodidad y deseo mutuo.

¿Existe el olor a sexo? Getty images

Quiere hacer especial el momento

Cuando un hombre presta especial atención a llegar al orgasmo junto contigo, es posible que le interese lo que pienses sobre él y que quiera más que una conexión física contigo. A través de este placentero acto te está dando a saber que quiere acercarse a ti, pues sutilmente está creando una atmósfera mucho más íntima entre ustedes.

Está atento a tus necesidades

Aunque esté disfrutando del momento al máximo, está prestando atención a tus necesidades sexuales y a cada detalle de tus reacciones en la cama. Un hombre que termina junto contigo te demuestra que está atento a las señales de placer que manda tu cuerpo durante una relación sexual.

¿Qué significa que un hombre llegue al orgasmo al mismo tiempo que tú? Getty images

Le excita sentir lo que estás sintiendo

Para muchos hombres es un turn on saber que estás sintiendo el mismo placer que ellos. El género masculino es muy visual, así que observar tus reacciones previas y posteriores al orgasmo es parte de sus fantasías sexuales.

Refuerzo del ego

De acuerdo al psicólogo Avrum G Weiss, autor del libro ‘Hidden in Plain Sight: How Men’s Fears of Women Shape Their Intimate Relationships’, los hombres se obsesionan con el placer de su pareja para detener su inseguridad y baja autoestima, por lo que un orgasmo simultáneo les ayuda a reforzar su ego y masculinidad.