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Moda y Belleza

El corte de pelo japonés que está arrasando este 2026 y es perfecto para darle volumen al pelo fino

Este corte de pelo con tendencias asiáticas se ha convertido en uno de los favoritos de 2026 por su versatilidad y capacidad estilizar cualquier tipo de rostro.

Marzo 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
El fleco japonés, la nueva tendencia en cortes de pelo 2026

El fleco japonés, la nueva tendencia en cortes de pelo 2026

Getty Images

Las japonesas destacan por su precisión en tendencias de belleza, especialmente en el cuidado del pelo, pues enfoque y estilo se han convertido en referencia internacional, algo que también resalta el peluquero y embajador de L’Oréal Professionnel, Jehosua Vogele.

Para este 2026, el flequillo japonés se está posicionando como una de las formas más exitosas de cambiar de look sin sacrificar el largo de la melena o hacer cambios drásticos pero sí muy efectivos y favorecedores.

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El fleco japonés, la nueva tendencia en cortes de pelo 2026

A diferencia de los flequillos más densos, el famoso flequillo japonés se caracteriza por ser ligero y muy natural que se puede llevar abierto o de lado con un acabado desfilado que deja ver parte de la frente para crear un efecto suave y juvenil.

Su versatilidad permite adaptarlo a cualquier tipo de rostro, pues se puede llevar ultra ligero y con textura para que no se vea pesado y con un largo que va por debajo de las cejas para darle mayor movimiento y frescura, además de un efecto translúcido.

Beneficios del fleco japonés

Este tipo de flequillo es muy popular en la estética asiática porque suaviza las facciones, enmarca el rostro y es fácil de peinar, por lo que se ha convertido en una tendencia cada vez más adoptada en salones de belleza de todo el mundo.

Los flequillos largos se han convertido en una gran tendencia entre las japonesas, especialmente en estilos de belleza actuales. Este tipo de flequillo es muy versátil y las japonesas lo suelen llevar con un toque suave y desfilado, lo que permite enmarcar el rostro de una forma delicada”, explica el experto.

Las japonesas también suelen apostar por un flequillo más recto pero ligero, con mechones sueltos en lugar de un acabado tupido, y para aportar volumen y movimiento natural, se utilizan técnicas como el point cutting o capas suaves para dar mayor ligereza al look y evitar que se vea y se sienta pesado.

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