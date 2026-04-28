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Moda y Belleza

Japanese bob: el regreso más chic del minimalismo “lujoso” que domina la primavera 2026

El “Japanese bob” se perfila como el corte estrella de la primavera 2026: limpio, preciso y con una elegancia silenciosa que encarna el nuevo lujo contemporáneo.

Abril 28, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cómo es el japanese bob, el corte de pelo en tendencia

Cómo es el japanese bob, el corte de pelo en tendencia

Getty Images

Inspirado en la estética japonesa, el japanese bob se perfila como uno de los cortes de pelo más deseados del 2026, especialmente si estás en busca de un cambio de look radical y despedirte de tu larga melena.

Este corte de pelo en tendencia combina una ejecución técnica impecable con una estética discreta pero profundamente impactante, con una popularidad que crece rápidamente en redes sociales como TikTok e Instagram, donde destaca por su versatilidad y su capacidad de adaptarse con facilidad a distintos estilos y tipos de rostro.

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¿Cómo es el japanese bob, el corte de pelo en tendencia?

Inspirado en la estética japonesa del “menos es más”, donde los estilos recargados y las capas desfiladas se dejan atrás para conseguir un look mucho más pulido y sofisticado, este corte de pelo es ideal para quienes buscan una imagen contemporánea.

Se trata de un corte recto, generalmente a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo, con puntas pulidas y una caída perfectamente controlada donde no hay excesos, no hay volumen innecesario: solo forma, intención y equilibrio.

¿A quién le queda bien el japanese bob?

Aunque el Japanese bob se basa en una estética minimalista, es un corte versátil que puede adaptarse a distintos estilos, desde acabados ultra lisos y pulidos hasta versiones más texturizadas.

Además, favorece especialmente a rostros ovalados y angulosos, y destaca también por ser fácil de mantener, combinando sofisticación con practicidad: en los rostros ovalados acentúa la armonía natural, en los redondos aporta estructura y en los angulosos ayuda a suavizar las facciones sin perder definición.

Beneficios del japanese bob

Este corte de pelo ofrece varios beneficios que van de los estéticos a los más prácticos, que además de su versatilidad y elegancia, también se encuentran:

  • Fácil mantenimiento: al ser un corte estructurado, requiere menos peinado diario que las melenas largas.
  • Sensación de cabello más sano: las puntas rectas y limpias suelen dar una apariencia más cuidada y fuerte.
  • Tendencia actual: es un corte en auge en redes sociales y moda, lo que lo convierte en una opción actual y estilosa.
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