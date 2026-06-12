El método que utilizó Dua Lipa para manifestar al amor de su vida y por qué sí funciona

Dua Lipa está atravesando por una de las etapas más bonitas en el amor, la cantante que comenzó a salir en 2024 con el actor Callum Turner, acaba de celebrar su boda con una increíble fiesta de tres días en Italia.

Sin embargo, este romance no es producto de la causalidad, sino de un hechizo de amor que Dua Lipa lanzó cuando compuso en el estudio su éxito ‘Training Season’, mientras se recuperaba de una dolorosa decepción amorosa.

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La canción de Dua Lipa que le ayudó a manifestar al amor de su vida

Durante una sincera entrevista con la revista Elle, Dua confesó que tras una relación fallida y varias citas desastrosas, estaba cansada de “entrenar a los chicos”, por lo que comenzó a hacer una introspección profunda para descubrir por ella misma qué eso que realmente estaba buscando de un hombre y de una relación.

Fue así como nació Training Season, uno de sus mayores éxitos musicales, que además funcionó como un hechizo de amor, pues meses después de plasmar en ella las características de su relación deseada, conoció a Callum Turner.

Dua recuerda que en aquella ocasión entró al estudio de grabación con algunos de sus amigos más cercanos y dijo: “Amigos, no más, se acabó la temporada de entrenar, me cansé de entrenar a estos chicos”.

Entonces Dua y su equipo compuso una canción en la que plasmaba el tipo de relación que deseaba: madura, honesta y sin juegos, y agregó: “También se trata de que mi temporada de entrenamiento ha terminado y que yo crezca con cada experiencia.

Nunca me he sentido más segura, tan clara o empoderada. Y aunque para ninguno de nosotros la temporada de entrenamiento nunca termine, empiezas a ver la belleza de encontrar a esa persona con quien vivirla. Dejas de buscar a los aprendices y te interesa más tener a alguien dónde estás y con quien crecer”.

¿Cómo manifestar el amor como Dua Lipa?

Para encontrar a tu alma gemela, no necesitas escribir una canción como Dua Lipa, pero sí puedes seguir su método, pues sin saberlo, ella utilizó el journaling, una técnica de manifestación que consiste en plasmas tus deseos de manera consciente.

Según expertos en psicología, la práctica puede ayudar a clarificar prioridades, reforzar la motivación y aumentar la atención hacia oportunidades alineadas con los deseos personales.

Si quieres iniciar a manifestar de forma más consciente y efectiva, puedes comenzar haciendo lo siguiente: