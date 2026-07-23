Gaslighting, obsesión y mucho caos: Furia llega a Disney+ y promete dejarte en shock

Si amas las series que combinan tensión, misterio y una profunda exploración en sus personajes, Furia es la nueva apuesta dramática y thriller psicológico que llega exclusivamente a través de la sección de Hulu en Disney+ el 27 de julio, y que promete mantener al público en constante tensión gracias a una historia cargada de suspenso y conflictos morales.

Furia sigue a Alice Black, una agente del FBI interpretada por Emmy Rossum, mientras intenta atrapar a una misteriosa y calculadora asesina en serie. Sin embargo, la historia no se queda solo en la persecución policial, sino que también explora cómo ambas mujeres entienden la justicia desde lugares completamente distintos.

Con un destacado elenco que también incluye a Emmy Rossum, Lola Petticrew, Scoot McNairy, Quincy Tyler Bernstine y Jake Lacy, la producción estrenará sus primeros tres episodios el día de su lanzamiento, mientras que los capítulos restantes se distribuirán semanalmente.

La serie fue creada por Elizabeth Meriwether, quien además participa como guionista y productora ejecutiva. Con esta nueva producción, la creadora desarrolla un relato centrado en la búsqueda de justicia, pero desde una perspectiva donde las respuestas nunca son completamente simples.

El trailer oficial nos anticipa una trama intensa y cargada de suspenso, donde los protagonistas deberán enfrentarse a situaciones límite mientras intentan descubrir la verdad detrás de un caso que amenaza con consumirlos por completo.

Al mismo tiempo que los capítulos avanzan, podremos ver el enfoque psicológico que coloca a las protagonistas en el centro de una historia marcada por la tensión constante y los dilemas éticos.