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La romántica declaración de amor que le hizo Tom Holland a Zendaya: “Es la estrella polar de mi vida”

Tom Holland asegura que Zendaya es su refugio y el apoyo que lo mantiene con los pies sobre la tierra, tanto dentro como fuera de Hollywood.

Julio 21, 2026 • 
Melisa Velázquez
La romántica declaración de amor de Tom Holland a Zendaya

La romántica declaración de amor de Tom Holland a Zendaya

Getty Images

Fue el pasado mes de junio cuando Tom Holland finalmente confirmó que ya estaba casado con Zendaya, confirmando las declaraciones que había realizado meses antes Law Roach, estilista de la actriz de Euphoria.

Desde entonces, el actor de Spider-Man no ha dejado de hacer declaraciones sobre lo maravillosa que es su esposa y cómo lo ha ayudado desde que comenzó su relación, al grado de asegurar que es su ancla y su brújula dentro y fuera de Hollywood.

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La romántica declaración de amor de Tom Holland a Zendaya

Aunque la pareja se encuentra en la promoción de Spider-Man: Brand New Day en México, fue durante una entrevista con Entertainment Tonight, donde Tom hizo su más reciente declaración de amor a Zendaya.

Zendaya es la estrella polar de mi vida. Es imposible no quererla. Es tan maravillosa en la pantalla como fuera de ella”.

El actor también dedicó palabras que dejaron en evidencia la gran admiración que siente por su esposa, no sólo como actriz, sino también como ser humano, razón por la que se enamora de ella cada día.

Creo que es una actriz fantástica y afrenta cada reto con la misma fuerza, energía y dedicación. Ya sea en Dune, The Drama, La Odisea o Spider-Man, sabes que siempre da lo mejor de sí misma. Y hay muy poca gente capaz de hacerlo”, declaró Holland.

Tom Holland recordó el día que Zendaya amenazó con abandonarlo

Cuando Tom se reunió con Christopher Nolan, Matt Damon y Anne Hathaway para conversar con la revista People sobre La Odisea, el actor británico bromeó diciendo que tuvo que “pensarlo mucho” antes de aceptar la propuesta del cineasta.

La ironía hizo reír a todos los presentes, ya que Nolan, de 55 años, lo había invitado a interpretar a Telémaco, el hijo de Ulises (Damon) y Penélope (Hathaway), en la esperada epopeya, razón por la que Zendaya lo amenazó para que aceptara el papel.

Me senté con Z y le dije: ‘Me han ofrecido esta película. Y ella dijo: '¿Por quién?’ Y yo dije: ‘Es el grande.’ Y ella dijo: '¿Chris?’ Yo dije: ‘sí, es Chris Nolan’”.

Holland continuó: “Z dijo: ‘Te dejo si no haces La Odisea’”, Nolan, Damon y Hathaway, comenzaron a reírse por la graciosa anécdota, y Nolan respondió: “Bueno, gracias a ella”.

Tom Holland y Zendaya se conocieron durante las pruebas de cámara de Spider-Man: Homecoming en 2017 y confirmaron su relación en 2021. Este verano vuelven a compartir pantalla en La Odisea y Spider-Man: Brand New Day, dos de los proyectos más esperados de la pareja.

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