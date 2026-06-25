Tom Holland sorprende al revelar el tierno apodo con el que llama a Zendaya en la intimidad

Tom Holland y Zendaya continúan conquistando a sus seguidores durante la gira europea de promoción de la película ‘Spider-Man: Brand New Day’, donde han dejado claro que están hechos el uno para el otro.

Tom no solo ha sorprendido al confirmar que se casó con Zendaya en una boda secreta mientras la llena de elogios, pues durante su paso por Roma, el actor protagonizó un tierno momento al revelar la forma tan tierna en la que llama a la actriz en la intimidad, demostrando una vez más la complicidad, cercanía y cariño que caracterizan su relación.

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Tom Holland revela el tierno apodo con el que llama a Zendaya

El inesperado momento ocurrió durante una conversación con periodistas en la alfombra roja, en Roma, cuando Tom sorprendió al llamar espontáneamente a Zendaya usando su segundo nombre para captar su atención a la distancia, un gesto que evidenció la cercanía y confianza que comparten como pareja.

“Maree, ¿cómo era el nombre del sitio?”, pregunta a la distancia el actor, sobre el lugar al que planeaban ir después del evento, y desde el otro extremo de la alfombra, la actriz respondió al instante de manera cómplice: “¡Giolitti!”.

La complicidad de Zendaya y Tom Holland en la promoción de Spider-Man: Brand New Day

A lo largo de la gira de promoción de la nueva película de Spider-Man, Zendaya y Tom han dejado momentos memorables su relación, pues en cada alfombra han revelado detalles sutiles de su amor.

A su paso por España, fue donde Tom confirmó que ya se encuentra casado con Zendaya, y no dudó al decir que ella era su persona y estaba muy feliz de haberla encontrado, mientras que a su paso por París, han dejado ver que estaban destinados a encontrarse.

Durante la alfombra roja en París le preguntaron a Zendaya sobre su primera cita, y ella confesó que fue a los 16 años y había sido en un cine, donde vieron Spider-Man, la primera película protagonizada por Andrew Garfield.

Tom, que estaba presente, quedó sorprendido con la declaración de su esposa, y a moda de broma respondió: “¿Cómo te atreves?”.

Esta dinámica entre ellos no sólo deja ver que están enamorados, sino la profunda complicidad que hay entre ellos, razón por la que los fans están convencidos de que estaban destinados a estar juntos.