Zendaya revela el momento exacto en que se dio cuenta que Tom Holland es el amor de su vida

En los últimos años, Zendaya y Tom Holland se han convertido en una de las parejas más queridas de Hollywood, y con el estreno de la nueva entrega de Spider-Man, han surgido nuevos detalles sobre su historia de amor.

Recientemente se ha revelado el momento exacto en que Zendaya no pudo dar vuelta atrás, y se dio cuenta de que estaba frente al hombre de sus sueños, se trata una de las escenas más icónicas y virales de Tom, que hasta hoy en día, sigue causando fascinación entre sus fans.

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Revelan el momento exacto en que Zendaya se dio cuenta de que estaba enamorada de Tom Holland

De acuerdo con el Mail on Sunday, Tom Holland enamoró a Zendaya cuando salió al escenario de Lip Sync Battle para bailar el tema de Rihanna, Umbrella, en 2017, una presentación que sigue causando sensación entre sus fans, a pesar del paso de los años.

Tom sorprendió al salir con un atrevido vestuario de corsé de látex y short con encaje, ejecutando una compleja coreografía bajo la lluvia que dejó una gran impresión en ella.

“No solo es sexy, sino que demuestra lo increíblemente talentoso que es”, afirmó la fuente. “Se necesita mucha confianza para que un hombre heterosexual se vista de drag”. Según la misma versión, aquella presentación “selló el trato” para Zendaya.

Durante la presentación, Zendaya fue captada reaccionando con risas, sorpresa y admiración hacia Tom, unas imágenes que se volvieron virales y continúan circulando en redes sociales.

“Cuando lo anunciaron como Spider-Man, la gente se sorprendió porque es un poco débil”, comentó la fuente. “Pero lo que le falta en estatura lo compensa con creces en talento”.

Incluso añadió que la reacción de Zendaya era evidente: “Se puede ver la sorpresa en su rostro, pero también la admiración. Seguro que algún día se lo enseñarán a sus hijos”.

La boda secreta de Zendaya y Tom Holland

Esta maravillosa revelación surge poco después de que Tom confirmara que ya se casó con Zendaya, poniendo fin a meses de especulaciones, una confirmación que ocurrió durante una entrevista en la que el actor habló sobre unas imágenes falsas creadas con inteligencia artificial que simulaban una boda entre ambos.

“No, porque estaban todos allí”, respondió entre risas, antes de añadir: “Eso es todo lo que obtendrás al respecto”.

También habló del momento personal que atraviesa junto a la actriz: “Es mi mejor amiga, y soy más feliz que nunca cuando estoy con ella”, afirmó. “Pero tampoco me había sentido nunca tan apoyado y seguro. Punto”.