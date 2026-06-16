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Tom Holland rompe el silencio y por fin confirmó su boda con Zendaya: “Encontré a mi persona”

Tras varios meses de especulaciones, Tom Holland finalmente habla por primera vez de su boda secreta con Zendaya.

Junio 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Zendaya está comprometida con Tom Holland?

Tom Holland confirma su boda secreta con Zendaya

Getty Images

Mientras promocionan la próxima película de Spider-Man, Tom Holland y Zendaya han vuelto a acaparar los reflectores, la pareja sorprendió en la alfombra roja de España con looks perfectamente coordinados, pero la mayor noticia llegó después, cuando el actor confirmó por primera vez que ya está casado con la estrella de Euphoria, poniendo fin a meses de especulaciones sobre su relación.

Holland ha compartido detalles de la vida que ha construido junto a Zendaya, y habló de la importancia de mantener detalles de su relación en privado y alejada de los reflectores, confirmando que ha sido el secreto de su inmensa felicidad.

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Tom Holland confirma su boda secreta con Zendaya

Fue durante una entrevista con la edición británica de la revista Esquire, donde Tom habló por primera vez de su nueva vida junto a Zendaya, tras su inesperada boda secreta, confirmando que se encuentra pasando por su mejor etapa.

Encontré a mi persona. Es mi mejor amiga, y soy lo más feliz que he sido cuando estoy con ella, pero también nunca me había sentido tan apoyado y seguro. Jamás”, sostuvo la estrella de Marvel.

La confirmación de su boda secreta con Zendaya surgió cuando le preguntaron sobre las imágenes de su supuesto enlace que, aunque fueron creadas con IA, se viralizaron rápidamente en redes sociales: “Algún familiar se perdió el evento”.

A lo que Tom respondió sin rodeos: “No, porque estaban todos allí”. Y agregó: “Eso es todo lo que obtendrás al respecto”.

La nueva vida de casados de Tom Holland y Zendaya

Aunque Tom no quiso dar más detalles sobre el día de su boda con Zendaya, sí dejó muy claro que está más enamorado que nunca, además de asegurar que la actriz ha tenido un gran impacto en su vida personal y profesional.

Nuestro negocio puede presentar situaciones muy estresantes y es realmente bueno tener una base de relación que resista la prueba del tiempo”, afirmó. “Podemos apoyarnos mutuamente de maneras que solo nosotros podemos, porque solo nosotros entendemos realmente cómo es vivir esta vida”.

Tom también recordó cómo conoció a Zendaya durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming en 2016 y compartió las primeras impresiones que tuvo de ella cuando audicionó para interpretar a MJ, la compañera de clase de Peter Parker, y su interés amoroso.

Obviamente, estaba súper emocionado con la perspectiva de trabajar con ella y conocerla. Hizo la audición y consiguió el papel antes incluso de salir de la sala. Recuerdo que cuando cerró la puerta para irse, [la productora] Amy Pascal dijo inmediatamente: ‘Bueno, va a conseguir el trabajo’”.

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